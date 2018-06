Santamaría no habla de un posible exceso de censo pero recuerda que son Cospedal y Casado quienes estaban en Génova

Publicada el 27/06/2018 a las 10:17 Actualizada el 27/06/2018 a las 10:46

Que la cuota no sea obstáculo

Cospedal descarta cambiar los requisitos de votación

Maillo pide a los candidatos que se "centren en el proceso interno más que mirar las normas"

"En mitad del partido no se cambian las normas, pero si a todos les apetece, lo hacemos"

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a la Presidencia del PP,, se desvinculó de la baja cifra de inscripción de militantes para votar en la carrera sucesoria en relación con el censo de 800.000 afiliados que se manejó durante años y recordó que son otros candidatos, María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, los que estaban en la dirección del partido.Tras conocerse que apenas unparticiparon para votar al próximo líder de los conservadores, Santamaría subrayó, en los pasillos del Congreso, la necesidad de hacer una análisis de la situación y proponer cuestiones para el futuro.En concreto, ve necesario "ampliar y actualizar" la base del PP y, para ello, propuso que de ahora en adelante. Así, plantea que los pensionistas y las personas sin empleo paguen una cuota "simbólica" de un euro para que puedan "ponerse al día"; los jóvenes, una reducida; y los que trabajan, "la que corresponda".Preguntada sobre si las cifras de afiliados que hasta ahora se conocían del partido estaban hinchadas, la diputada conservadora dijo desconocerlo y remarcó que ella no estaba en el aparato del partido., comentó.Ante las dudas sobre la legitimidad del proceso, dado el bajo porcentaje de inscritos que van a participar en la votación, Santamaría señaló que convienes, entre los que citó Ciudadanos, donde su líder, Albert Rivera, salió elegido con menos de 6.000 votos y "nadie ha dudado de su legitimación"."Por tanto, no creo que sea una cuestión de legitimación, sino que de ahora en adelante tendremos que trabajar para quien quiera afiliarse al partido pueda hacerloporque tenga otras necesidades económicas", concluyó.Por su parte,descartó este miércoles la necesidad de modificar los requisitos para que haya más afiliados en disposición de votar en la carrera sucesoria a Mariano Rajoy, cosa que venían pidiendo aspirantes como Pablo Casado o Joserra García-Hernández ante el hecho de que menos del 8% del censo va a participar., señaló.En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Cospedal incidió en que se establecieron "unas reglas entre todos" y "hay que respetarlas". "Se establecieron en el último congreso, a todos nos pareció muy bien que la militancia pudiera participar en la elección de precandidatos por primera vez y que elegían antes a los compromisarios, y creo quedel juego", sentenció.Asimismo, aseguró que se dio "absoluta libertad y unas facilidades enormes para que la gente pudiera participar" y recordó que "incluso aquellos que, por lo que los 66.384 afiliados que están en disposición de hacerlo "son los que han querido" y hay que "respetar" al resto."Ha habido 15 días para poderlo hacer y esto hay que respetarlo. Hay militantes de nuestro partido como en muchos otros que quieren manifestar su apoyo y pertenecer a la organización pero luego no se movilizan para participar de forma más activa. Con 15 días", comentó.Cospedal dice que no da "más trascendencia de la que tiene" a la baja participación. "Los militantes tienen que hacer lo que les parece bien, no se puede obligar a la gente. En este debate internoy que salgamos reforzados pero ponernos a discutir las reglas del juego una vez que las hemos aprobado todos, no le veo en sentido", apostilló.El coordinador general del PP,, pidió a los candidatos a suceder a Mariano Rajoy en la presidencia del partido que "se centren en el proceso interno más que mirar a las normas que se aprobaron hace ya tiempo e incluso con los votos de ellos" y que, en su opinión,"Esto no es una cuestión de criterio, es cosa de la comisión organizadora y estoy convencido de que no va a infringir las normas que nos hemos dado todos", señaló Maillo, para incidir en que tanto el requisito de inscribirse para poder votar como los plazos constan en los estatutos y "en el último congreso que fueron aprobadas".En esta línea, señaló que "poder, se puede hacer cualquier cosa" pero existe "el riesgo de que se incumplieran los estatutos y cualquier afiliado lo impugnara". "Hablamos de cosas muy serias,", sentenció.Para Martínez-Maillo, "si el procedimiento es este y se aprobó en un congreso", hay que cumplirlo "guste o no", porque si no gustaba tenía que haberse dicho cuando estuvo sujeto a debate. "Saltarse las normas no creo que sea razonable., pero me temo que no está enteramente en sus manos", apostilló.En todo caso, cree que se está "exagerando" la valoración de las cifras y asegura que si le llegan a preguntar hace un mes "habría clavado" la estimación de participación porque al final, se trata de "los afiliados activos, los que están en la sede, los que participan en la vida diaria del partido" y que sean menos del 8% de la militancia. "Me sorprende que haya sorpresa", comentó.El precandidatoreiteró este miércoles su ofrecimiento al resto de aspirantes depara que más afiliados puedan votar a su favorito el próximo 5 de julio. "Soy consciente de que en mitad del partido no se pueden cambiar las normas, pero digo que si a todos los demás les apetece, lo hagamos", afirmóEn una entrevista en la SER recogida por Europa Press, Casado calificó de, aunque no tiene claro "si irá bien o mal" para su candidatura. En todo caso, insiste en su ofrecimiento al resto de aspirantes de modificar los requisitos a fin de facilitar que más militantes participen en el proceso."Respetándolo si se rechaza porque las normas son las que son, lo que digo es que si las precandidaturas lo veían bien, que de aquí al día 5 todos los afiliados que pasen por su sede a regularizar los pagos de las cuotas. Veremos a ver si el comité organizador lo acepta y qué dicen el resto de las candidaturas", reiteró Casado.En todo caso, incide en que va a ir "a por todas con las normas que se han dado y con lo que decida el comité organizador". De igual modo,si la votación de los compromisarios altera el orden en que salen elegidos los dos finalistas por la militancia.En cuanto a la campaña en sí, Casado comentó que le parece "un tanto clientelar y está fuera de la realidad" que haya barones del PP posicionando a territorios enteros en favor de una u otra candidatura ypara los afiliados."Hay provincias que salen a los medios diciendo públicamente que es de 'no se quién' o esta región apoya a 'no sé cuál' y eso es una falta de respeto al militante", señaló. En su opinión, "este reduccionismo de decir 'tal provincia es de no se quién' es un tanto clientelar y no se corresponde con la realidad" e insiste en reclamar "a todos los presidentes autonómicos y provinciales" que den "libertad de voto" a sus afiliados, pero también "queo 'yo voy a hacer no sé qué si llego al gobierno'".