Suspendido el juicio de los bebés robados por el ingreso en Urgencias del doctor Vela

Publicada el 27/06/2018 a las 13:37 Actualizada el 27/06/2018 a las 14:01

No entregó ninguna niña

El doctor Eduardo Vela no se ha presentado este miércoles al juicio queen la Audiencia Provincial de Madrid por un, ya que se encuentra desde esta mañana ingresado en las Urgencias de un hospital madrileño porAl inicio del juicio, su defensa ha explicado que anochepor mareos y dolores. Tras unas horas, volvió a su domicilio. Esta mañana, sus familiares llamaron otra vez al 112 al serpor dolores en el costado.El abogado de Vela, Rafael Casas, ha explicado quey finalmente ha sido trasladado a un hospital madrileño, donde ha sido ingresado en los servicios de urgencias. En sala, ha exhibido en su móvil un justificante médico del ingreso.Tras escuchar a las partes, la presidenta del tribunal, Mª Luisa Aparicio, ha acordado que no se puede continuar en este momento la celebración del juicio al no conocer su situación de salud. Además, ha dado unpara fijar un nuevo señalamiento si Vela sigue ingresado.Previsiblemente, se señalará la vista para la próxima semana.para que la práctica testifical de un juicio que se haya tenido que suspender deje de ser válida. Si transcurre ese plazo, se tendría que repetir su declaración.Vela se sienta desde ayer en el banquillo de los acusados porLa fiscal pide 11 años de prisión, mientras que la acusación particular que representa a la denunciante Inés Madrigal eleva éste petición a 13 años de prisión.Ya en la sesión de este martes, el médico jubilado intentó evitar su declaración alegando motivos de salud. Sin embargo, los forenses de la Audiencia madrileña determinaron queen el juicio.En su declaración, el acusado tuvo ayer dificultades para contestar por suVela siguió el juicio sentado en una silla de ruedas.A preguntas de la fiscal, afirmó que"a nadie" y aseguró que no reconocía su firma en la partida de nacimiento de Inés Madrigal, la denunciante del caso Estaba previsto que comparecieran cinco testigos, entre ellos unas periodistas francesas que hicieron una, quien habría reconocido que entregó el bebé a la madre.