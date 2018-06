Tenso enfrentamiento entre Willy Toledo y Nativel Preciado en 'Al rojo vivo'

Publicada el 27/06/2018 a las 18:46 Actualizada el 27/06/2018 a las 19:45

Este miércoles, el actoracudió al programa de laSexta Al Rojo Vivo y mantuvo un duro encontronazo con la periodista Nativel Preciado. El actor acusó a Preciado de haber trabajado en un diario falangista y la periodista no dudó en responder: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".Todo comenzó cuando la periodista le dijo a Toledo: "Si usted hubiera vivido en el franquismo sabría valorar nuestra democracia imperfecta". A lo que el actor respondió: "Si yo hubiera vivo en el franquismo lo que no hubiera hecho jamás, como usted, es trabajar en el diario ¡Arriba!, órgano oficial de la Falange".Toledo también tuvo un duro enfrentamiento con, presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos a la que espetó que, en alusión a la procesión del coño insumiso denunciada en 2014 por esta organización."Ustedes hace 45 añosen la tapia de un cementerio", le dijo también el actor a Castellano, ya que los Abogados Cristianos fueron quienespor una publicación en Facebook en las que Toledo insultó a Dios y la Virgen María. "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María", escribió.En abril,ante el juez que le había citado como investigado por este delito, y en el programa de laSexta anunció quey que a esa misma hora estará en una "manifestación del coño insumiso para exigir lareferentes a las ofensas a los sentimientos religiosos". También invitó a la asociación a ir a la protesta.Toledo también protagonizó un momento tenso con el presentador y director de Al Rojo Vivo,, cuando el actor le preguntó cuánto cobran los trabajadores del programa. "Dices que este es un programa democrático. Y para ser democrático hay que abarcar muchos aspectos. ¿Te has preocupado alguna vez de la gente que esta aquí detrás? ¿Cuánto cobran?", cuestionó e insistió en queen cada plató que visita "preguntar cuánto cobra la clase obrera".Ferreras respondió que él también se preocupa y que pelea "para que cada becario tenga mejores condiciones"., contraatacó el actor. "No, no me lo parece. Y me peleo para que le den mejores condiciones. Pero te aseguro que", zanjó el presentador.