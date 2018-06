Publicada el 28/06/2018 a las 21:24 Actualizada el 28/06/2018 a las 22:25

Estamos en Calle O´Donell con la Avenida Menéndez Pelayo, lugar de donde partió el 25 de junio de 1978 la primera Manifestación del Orgullo en Madrid. Hoy marchamos a como homenaje y recuerdo #MadridOrgullo2018 pic.twitter.com/PqTzWGQIbB — MADO Madrid Orgullo (@MADOrgullo) 28 de junio de 2018

Higueras: "Gracias por haberme salvado la vida"

'No' a la presencia del PP

"El Orgullo no se vende, se defiende"

Los organizadores de Madrid Orgullo 2018 (FELGTB, Cogam y Aegal) y Arcópoli celebraron hoy, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI , elpara rendir homenaje a los activistas que participaron en esa primera marcha el 25 de junio de 1978, informa Europa Press.Así, partieron a las 19.30 horas desde la calle O'Donnell con Menéndez Pelayo,. Desde allí marcharon hasta el pabellón municipal de los Jardines de Cecilio Rodríguez en el Retiro.Una tarima engalanada con fotos de diversas manifestaciones del Orgullo fue el escenario por el que muchos de los primeros activistas queexpusieron su valoración sobre lo logrado desde entonces. El acto ha contado con diversas personalidades como el exjemad Julio Rodríguez, ediles del Ayuntamiento de Madrid o el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Eduardo Fernández Rubiño., homosexual que prestó su DNI hace cuarenta años para emprender la primera manifestación del Orgullo en Madrid recordó las palabras de Gil de Biedma. "Yo vine a llevarme la vida por delante...", expresó emocionado. Linaza consideró que aún así es bueno "mirar hacia atrás para tomar impulso y". "El deseo es una pregunta cuya respuesta no existe, porque todas las personas son las últimas en elegir; viva el orgullo del 78, viva el orgullo del 18", animó.El presidente de Aegal,, aplaudió la labor de estos "valientes" que emprendieron un camino que. "Si no hubiera sido por vosotros esto no hubiera ocurrido", puso en valor.La activista, Medalla de Oro de Madrid en el último San Isidro, señaló que estos activistas "y encendieron la mecha". García Rodrigo parafraseó a Pedro Zerolo. "No olvidemos nunca que venimos de una lucha muy dura; hemos sufrido una injusta y cruel represión que nos condenó a la cárcel, la burla y el ostracismo. Solo por ser como somos, salimos y seguimos saliendo a la calle cada 28 de junio", recordó.Además, Boti recordó el cambio sufrido por la sociedad, en la que antes los transexuales "solo eran maricones que se pasaron de frenada".Desde Arcópoli,agradeció las generaciones de activistas que le han precidido, pues gracias a ellas "las nuevas generaciones caminan a hombros de gigante". Por su parte,agradeció la labor del movimiento feminista . "Sin él no existiría el movimiento LGTBIQ", indicó.La primera teniente de alcalde de Madrid,, agradeció a los activistas LGTBIQ. "Tenía 13 años, una familia muy conservadora, estudiaba en un colegio de monjas francesas... sólo puedo daros las gracias por haberme salvado la vida", rememoró durante su intervención en el acto.Tras estas palabras, los asistentes dedicaron un caluroso aplauso a la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, quien aseguró sentirse "emocionada" por estar celebrando este aniversario.Higueras recordó los "años duros" en los que los activistas tuvieron que pelear.. "No habéis dejado de enfrentaros", alabó. Por otra parte, recordó que en el mundo hay "muchas personas que se juegan la vida por ser quienes son"."No puedo dejar de recordar que los derechos o nos hacen libres o no son nada, y no lo somos si pasadas las fronteras nos tenemos que disfrazar", expresó, para añadir a continuación que pese a que "el trayecto es largo, lo importante no es la meta, sino todo lo que enriquece el recorrido".Además, a la manifestación acudieron otros representantes políticos como Celia Mayer, Rita Maestre, Purificación Causapié, Begoña Villacís, Bosco Labrado, Ignacio Aguado o Francisco Polo.Por su parte, el presidente de Cogam, Jesús Grande, reiteró este jueves que el Gobierno regional de la Comunidad de Madridel próximo sábado 7 de julio. "No han hecho nada y no merecen estar", explicó a continuación.Así se expresó Grande durante el homenaje, para después incidir en las "presiones" que está recibiendo.Por ello, Grande aseguró que, y por tanto "no es no". "No han hecho nada real por estar y merecerse estar en el escenario de Colón", remachó ante los aplausos del público.El presidente regional, Ángel Garrido , se reunirá mañana con colectivos LGTBI. "Vamos a hablar, no nos podemos negar a hablar con nadie, y menos con el Gobierno regional, con el que tenemos buena relación, pero", precisó esta tarde Grande.También quiso recordar "a todas esas personas que ya no están por la, que se ha llevado la vida de muchas personas activistas". "Un recuerdo por toda esta gente luchadora por la que ahora disfrutamos", señaló.Este es el grito que resonó a lo largo del Paseo del Prado en Madrid esta tarde en el Orgullo Crítico . Paralela a la celebración oficial, esta manifestación reunió una multitud dispuesta a hacerpor encima de la fiesta.Así lo expresa el movimiento en su manifiesto, que busca un año más denunciar. La marcha está formada por un caleidoscopio de reivindicaciones: desde el ecologismo y el anticapitalismo hasta el boicot a Israel. Sin embargo, un lema común da coherencia al Orgullo Crítico de este año: Orgullo es Transgresión.La consigna hace referencia al anuncio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que, aunque dentro de un capítulo distinto: "Trastornos de la personalidad y el comportamiento"."Damos la bienvenida a la exclusión de la transexualidad del grupo de trastornos mentales de los manuales de salud mental internacionales. No obstante, aquí, la ley de 2007 nos sigue diagnosticandopor lo que seguiremos luchando hasta que erradiquemos esta lacra", denuncia la página del Orgullo Crítico.