El portavoz de la Comisión Europea asegura que si se instalan centros de retención de migrantes "no serán 'guantánamos'"

Publicada el 28/06/2018 a las 11:56 Actualizada el 28/06/2018 a las 11:57

El portavoz de la Comisión Europea,, aseguró este jueves que si los líderes de la Unión Europea acuerdan instalar centros de retención de personas migrantes y refugiadas, que denominó "plataformas de desembarco" , en África o en las fronteras externas de la Unión Europea,Así lo indicó en una entrevista en la Cadena Cope, recogida por Europa Press, donde subrayó que estos centros estarían gestionados por Naciones Unidas e instituciones "con pleno respeto al derecho internacional".Schinas advirtió de que el clima político en el seno de la UE es "tenso" y confesó que vesobre una política migratoria común que haga frente a la presión migratoria en el seno de la UE. No obstante, advirtió de que pese a este clima, las soluciones no pueden ser en ningún caso nacionales a un problema "tan europeo" como la migración.También explicó que dentro del seno de la Unión hay: Una más "dura" que apuesta por reducir los flujos migratorios y cerrar las fronteras y otra contraria a este cierre y a "honrar" el respeto al derecho internacional."Habrá que intentar encontrar puntos en común", afirmó el portavoz de la Comisión Europea, que alabó lay aclaró que la Unión Europea no tiene competencias sobre salvamento marítimo porque lo regula el Derecho internacional marítimo.