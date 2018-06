Puigcorbé deja el grupo de ERC y sigue de concejal no adscrito

Publicada el 28/06/2018 a las 11:31 Actualizada el 28/06/2018 a las 12:43

Críticas de Puigcorbé

Trobo que en aquest recull de comentaris anònims que publica @elperiodico_cat i que reprodueix amb tanta diligència @naciodigital, en falta un de més suculent: “Se subía encima de las mesas de los empleados incitándolos a la rebelión y al trabajo sobrevenido” — Joan Josep Puigcorbé (@jpuigcorbe) 28 de junio de 2018

Un informe del ámbito de la Diputación de Barcelona asegura quey todavía concejal y diputado en la corporación por ERC, hacia sus trabajadores, han informado a Europa Press fuentes conocedoras.Se trata de un informe provisional elaborado por una empresa externa, que no cita directamente a Puigcorbé, sino al político, y le atribuye haber generado situaciones emocionales que afectan al colectivo de trabajadores, ha informado este jueves El Periódico.Puigcorbé,, anunció a principios de junio su dimisión en el Ayuntamiento por razones personales —por lo que automáticamente—, pero todavía no se ha oficializado, y quiere revocar su decisión.El pleno ordinario de este jueves de la Diputación debía oficializar la renuncia de Puigcobré a la corporación, pero el punto del orden del día se retiró la mañana de este miércoles, y debíaalgo que también ha querido revocar.El informe citado señalay poco respeto político por los técnicos, además de la asunción de funciones inusuales y órdenes contradictorias, situaciones que generaron estrés, malestar y nervios.En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Puigcorbé, y ha añadido: "Falta uno más suculento: 'Se subía encima de las mesas de los empleados incitándolos a la rebelión y al trabajo sobrevenido".Fuentes de la Diputación han señalado que áreas de la corporación encargan periódicamente, pero no realiza estudios de sus diputados ni trabajadores de forma expresa ni concreta.