El TSJC niega delitos de odio de ERC contra la policía por no tratarse de un colectivo vulnerable

Publicada el 29/06/2018 a las 17:24 Actualizada el 29/06/2018 a las 17:25

Que tots els futurs turistes sàpiguen amb qui comparteixen habitació: Repressors que agredeixen a pacífics demòcrates. — Ferran Civit i Martí (@CivitiMarti) 2 de outubro de 2017

"¡Fuera de nuestros hoteles"

No todo es incitar al odio

El(TSJC) ha rechazado que sea un delito de odio verter comentarios contra la policía, tacharles de "fuerzas de ocupación" o instar a echarles de los hoteles donde se hospedaban por el 1-O , al considerar que ese tipo delictivo solo se refiere aAsí lo ha expresado en un auto el alto tribunal al archivar unacontra el diputado de ERC en el Parlament, que publicó en su perfil de Twitter varios comentarios contra los policías alojados en hoteles catalanes por el 1-O instando ay tachándoles de "".El TSJC afirma que "el discurso de odio u hostilidad contra la autoridad o contra los agentes de la mismaconforme al artículo 510 del Código Penal " –referido a los delitos de discriminación, violencia y odio–, si bien no descartaotros tipos delictivos contra los agentes del orden como elEl tribunal también argumenta que no consta que los mensajes de Civit tuvieran "alguna" para los policías o para los establecimientos hoteleros donde estuvieron alojados durante semanas.La querella de la Fiscalía recogía que Civit publicó sucesivamente en Twitterentre el 2 y 3 de octubre contra los policías desplazados a Cataluña. En ellos esgrimió proclamas como: "No deis alojamiento a quien os reprime. ¡!".Asimismo, colgó los siguientes comentarios: "Las fuerzas de ocupación aún estarán una temporada. Va para largo y no les hemos de facilitar nada"; "Que todos los futuros turistas sepan con quién comparten habitación:", además de publicar los nombres de los hoteles.Aun así, el TSJC argumenta que la pretensión última de los comentarios "resulta quimérica e irrealizable" aunque procedan de un diputado del Parlament y sugieran que su autor tiene alguna potestad para limitar la libertad de circulación y la de residencia en Catalunya.Según el tribunal, la Fiscalía se querelló contra Civit alegando que publicó mensajes para que policías y guardias civiles fuerande sus hoteles "haciendo ruido durante toda la noche en los alrededores de sus alojamientos para, o difundiendo entre los turistas que estuviesen alojados en ellos o que tuvieran pensado hacerlo que se trataba de represores que agreden a pacíficos demócratas".Para rechazar la tesis de la Fiscalía, el TSJC cita a la(Ecri) del Consejo de Europa que considera que este tipo delictivo está previsto paray que "hay formas de expresión que ofenden, perturban o trastornan pero que, por sí mismas, no constituyen incitación al odio".Por eso, el Tribunal advierte de que no constituye el delito de odiodifundida públicamente contra una o más personas pertenecientes a un colectivo o grupo social identificable de personas, "aunque sea claramente ofensiva y perturbadora de la paz social y del orden público".El delito de odio prevé castigar con una pena dea quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo por motivos racistas, antisemitas, de la ideología, religión o creencias, situación familiar, su origen nacional, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.