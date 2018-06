La infanta Cristina visitó el pasado domingo a Urdangarin, que aguarda aislado en Brieva a su clasificación de grado

Publicada el 29/06/2018 a las 17:19 Actualizada el 29/06/2018 a las 17:44

La Iñaki Urdangarin , en la primera visita de la que disfrutó en la cárcel de Brieva (Ávila), según adelantó este viernes El País y confirman a Europa Press fuentes penitenciarias, que añaden que el exduque de Palma sigue aislado en el, a la espera de que Instituciones Penitenciarias decida sobre su clasificación de grado.El Ministerio del Interior dispone de unpara que su Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que dirige Ángel Luis Ortiz, ratifique o no la propuesta de clasificación inicial que eleve la Junta de Tratamiento de Brieva.Según explican fuentes penitenciarias, dicho plazo no empieza a contabilizarse hasta que la condena sea notificada a la dirección de Brieva, el centro penitenciario que eligió el 18 de junio Urdangarin para cumplir la condena depor prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales por el caso Nóos.Al ser una cárcel de mujeres, Urdangarinen el mismo pabellón de hombres en el que cumplió condena el exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán. El centro penitenciario puede en su propuesta de clasificación inicial proponer un cambio del centro de cumplimiento de condena, algo que debe argumentar y que, de nuevo, Instituciones Penitenciarias puede o no ratificar.Urdangarin, como cualquier otro interno, tieneque adopte la administración ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente a la demarcación de Ávila. De acuerdo al criterio general de condenas similares, Iñaki Urdangarin será, el conocido como régimen ordinario por ser el mayoritario entre la población reclusa, según explican las fuentes consultadas por Europa Press.Si así fuera, y sin detrimento de que Urdangarin pueda solicitar un indulto o recurrir al Tribunal Constitucional, el marido de la infanta Cristina tendrá que. En ese momento se abriría la puerta para el tercer grado en aplicación del artículo 100.2, que introduce el principio de flexibilidad.La opción de que Urdangarin disfrutara directamente de la semilibertad la determinaría la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias si optara directamente por su clasificación en tercer grado, atendiendo a cuestiones a su favor como que es laSi se confirma el segundo grado, estos beneficios se retrasarían a los 17 meses.