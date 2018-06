Hasta 100 migrantes mueren ahogados en el Mediterráneo después de una omisión de socorro de Italia y Libia

Publicada el 30/06/2018 a las 12:42 Actualizada el 30/06/2018 a las 13:20

Unosperdieron la vida frente a las costas de Libia después de que el barco en el que viajaban y con el que supuestamente intentaban alcanzar las costas del sur de Europa haya. El buque de salvamento–que rondaba por la zona– no recibió el aviso oficial por parte de los gobiernos de, por lo que no pudo hacerse cargo de los náufragos cuando todavía era posible salvarlos, según informó eldiario.es Del suceso, un total de 14 personas han sido rescatadas con vida tras el naufragio, ocurrido al este de la capital de Libia, Trípoli. La oficina de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Libia, por su parte, ha asegurado en Twitter que ha prestado ayuda a "". "No sabemos todavía cuántos personas están", ha añadido.El director y fundador de la ONG Open Arms,, ha declarado que "el hecho de tener un barco medicalizado en zona SAR y no dejarles socorrer es".Por otra parte, la Guardia Costera ha interceptado a otrosy refugiados que viajaban a bordo detambién al este de Trípoli. La OIM estima que más de 7.000 personas han sido devueltas por los guardacostas libios este año.En lo que va de 2018, al menos, con 635 víctimas solo en la ruta hacia Italia . Además, otras 292 personas han perecido intentando alcanzar las costas españolas, según las estadísticas de la OIM.En total, el número de llegadas ronda ya las, también en este caso con Italia como el primer país de la lista. España figura en segunda posición tras superar a Grecia al registrar unas 15.000 llegadas. Médicos Sin Fronteras (MSF) ha lamentado en Twitter la muerte de "al menos cien personas vulnerables" y ha advertido de que "destruir la capacidad de búsqueda y rescate de las ONG en el Mediterráneo sólo llevará a más". "El coste de vidas humanas es atroz", ha remachado la ONG.