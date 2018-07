El delegado del Gobierno en Euskadi, sobre acercar a los presos de ETA: "Demuestra que no somos como ellos"

Publicada el 01/07/2018 a las 13:21 Actualizada el 01/07/2018 a las 13:22

El delegado del Gobierno en el País Vasco,, ha afirmado que acercar por su edad a presos de ETA "sanguinarios" a cárceles de Euskadi suponeEn una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Loza subraya además que, aunque advierte de que no son un colectivo "monolítico".Cuestionado por posibles acercamientos de presos a cárceles del País Vasco, afirma que lo fundamental es "transmitir que", pero ahora que ya no existe ETA "hay que pensar en mejorar la convivencia y en las familias de los presos"."Aunque no les debamos nada", afirma, para añadir que uno de los principales objetivos a partir de septiembre será "hablar con el PP para intentar reconducir la situación" tras las críticas de la formación conservadora a un acercamiento.Por otro lado, recuerda que las progresiones de grado de los reclusos las deciden las juntas de tratamiento que son quienes ven "si la actitud del reo es de cara a la galería o lleva implícita un proceso de reflexión".Según describe, la idea es "establecer un camino en el que todos podamos estar de acuerdo". "Que todos los presos de ETA cumplan un itinerario de reinserción,. No solo el reconocimiento del daño causado sino el reconocimiento de la injusticia de ese daño", añade.De este modo, dice que la condición para iniciar los acercamientos es que los reclusos "". "Y el primer paso es que acepten ser tratados como presos ordinarios y se integren en la vida de la prisión", explica.Asimismo, reconoce que es "obvio" que algunos de los presos de ETA "más sanguinarios son los que tienen más edad" y se van a aplicar criterios de humanidad". "No somos como ellos", expresa.Por último afirma que los, y cree que la izquierda abertzale los tiene que parar "porque son un problema y no ayudan al acercamiento".