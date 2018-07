ERC no descarta otra declaración de independencia si el Estado rechaza un referéndum

Publicada el 01/07/2018 a las 12:47 Actualizada el 01/07/2018 a las 12:48

Aprueba su ponencia con 511 votos a favor

ERC no descarta promover otra "" si el Estado persiste en rechazar unasobre el derecho de autodeterminación de Cataluña y, por lo tanto, no es posible la celebración de un nuevo referéndum en Cataluña.Así consta en la ponencia política –la hoja de ruta que determinará la acción del partido en los próximos años– que ERC ha aprobado este domingo en su, y que ha recibido el visto bueno de la militancia con, 6 en contra y 19 votos en blanco."Si ante un cierre persistente del Gobierno español no es posible un referéndum de autodeterminación,", resume el párrafo clave de la ponencia, que se ha dado a conocer este domingo tras unos días deERC ha aprobado este domingo su ponencia política, laque el partido quiere aplicar en los próximos años, y lo ha hecho con 511 votos a favor, 6 en contra y 19 blanco, votos emitidos por los militantes.La votación se ha celebrado en la segunda jornada de la conferencia nacional que ERC celebra en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una conferencia en la que el partido ha debatido cómo afrontar el proceso soberanista tras los meses convulsos de finales de 2017.La ponencia política de ERC defiende que no se puede renunciar a "" para defender la independencia, en alusión a la vía, pero no es la que priorizará en los próximos tiempos.