Las bolsas de plástico empezarán a cobrarse desde hoy como paso previo a su prohibición total en 2021

Publicada el 01/07/2018 a las 12:28 Actualizada el 01/07/2018 a las 12:53

Amigos de la Tierra pide más pasos

España prohibirá lasy las cobrará de forma obligatoria a partir del, según establece el Real Decreto que regula la prohibición total de las bolsas de plástico y que el Gobierno anterior aprobó el pasado 18 de mayo, informa Europa Press.La obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico de un solo uso, cuyo precio oscilará entre los, es un paso intermedio para, ya que la prohibición total de las mismas entrará en vigor en 2021 Durante la presentación del Real Decreto, la entonces ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,explicó que desde 2021 quedarántodas las bolsas ligeras (entre 15 micras y 50) y las muy ligeras (menos de 15 micras) que no seanDesde este domingo, únicamente no se cobrarán las muy ligeras, que se utilizan en los alimentos por "razones de higiene y para, y evitar sobreenvases y el desperdicio alimentario". En concreto, en el caso de las bolsas de espesor inferior a 15 micras el precio será de 5 céntimos de euro por bolsa; en las bolsas de entre 15 y 49 micras, de 15 céntimos de euro por bolsa; en las de 50 o más micras, el precio será también de 15 céntimos de euro por unidad y en aquellas con un espesor igual o superior a las 50 micras, con contenido igual o superior a un 50% de plástico reciclado pero inferior al 70%, el precio será de 10 céntimos de euro por bolsa.Otro paso intermedio llegará encuando de acuerdo con el Real Decreto se prohibirán lasque Tejerina definió como "especialmente dañinas" porque tienen aditivos y un mayor impacto y las muy gruesas, que deberán llevar un 50 por ciento de plástico reciclado.Inicialmente, la obligatoriedad de cobrar las bolsas de plástico estaba prevista para, aunque posteriormente se retrasó al 1 de marzo, fecha en que volvió a quedar en suspenso a la espera del dictamen del Consejo de Estado, antes de su aprobación definitiva.La normativa contempla también unacon información para los usuarios así como un registro de productores, con el fin de evaluar y dar cuenta de cómo España cumple con los objetivos.Este registro estará adscrito al ministerio –ahora de Transición Ecológica– y contará con una sección dedicada acon el fin de cumplir con la obligación de remitir la información sobre las bolsas que se ponen en el mercado a la Comisión Europea y así conocer la evolución y la efectividad de las medidas que se pongan en marcha para, en su caso, plantear nuevas soluciones.En la última década, España ha reducido el consumo de bolsas de plástico a la mitad, pasando de 317 bolsas por habitante en 2007 a 144 bolsas por habitante en 2014, según datos del sector.Al respecto, la ONGconfía en que la prohibición de la gratuidad de las bolsas de plástico de un solo uso a partir del domingo tendrá en España "" para terminar con la contaminación por plástico. No obstante, la organización lleva años exigiendo suy considera que la norma se quedaya que se ha perdido la oportunidad de promocionar lade residuos o de apostar por las alternativas reutilizables y duraderas, como las bolsas de tela, los capazos o los carritos.La ONG denuncia que pese a los avances de la normativa, esta sigue ahondando en elya que permite que las bolsas se sustituyan por bolsas biodegradables, lo que en su opinión, traslada el problema de un material a otro y lamenta queaunque insiste en la necesidad de poner en marcha propuestas para reducir la contaminación de plástico procedente de diferentes envases y productos desechables, por la gravedad del problema."Llevamos años reclamando medidas efectivas paray otros productos como platos, vasos, cubiertos, y. El real decreto de bolsas es un primer paso en este camino, pero debería haber sido más", ha insistido la responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra, Alodia Pérez.Asimismo, un conjunto de ONG ambientales y de consumidores, entre las que se encuentran Amigos de la Tierra, CECU, Desnuda la Fruta, Fundació Deixalles, Greenpeace, Orgánico, NastidePlastic, Red Ecofeminista, Asociación Residuo Cero Región de Murcia, Retorna, Surfrider España y Vivir Sin Plásticos advierte de que el Real Decreto, que pueden contener plástico y seguir generando problemas ambientales.