Pacma se concentra en Pamplona por unos Sanfermines "sin violencia" contra los animales y sin agresiones a mujeres.

Publicada el 01/07/2018 a las 13:55 Actualizada el 01/07/2018 a las 14:27

"Los violentos sobran"

El Partido Animalista Pacma se ha concentrado este domingo ante el Monumento al Encierro de Pamplona para reclamar unas fiestas de contra los animales y sin agresiones hacia lasinforma Europa Press."No hay espacio para quienesa los animales. No hay espacios para quienesa las mujeres. Hoy hemos venido a decir bien alto que queremos unos", ha remarcado, portavoz de Pacma.Un centenar de personas se han dado cita en esta concentración convocada por el Partido Animalista que ha tenido lugar ante el Monumento al Encierro, situado en el centro de la ciudad. Vestidos de blanco y rojo, el atuendo sanferminero, los congregados han alzado unos pañuelos negros pidiendo unas fiestas sin encierros.En este sentido, la portavoz de Pacma ha subrayado que "quedan solo unos días para que el mundo ponga sus ojos sobre esta ciudad y en las fiestas de San Fermín, conocidas tristemente por los encierros en los que decenas de toros son conducidos a unaa través de las angostas calles de Pamplona"."Miles de personas hostigarán a los animales,y terminarán en la plaza en la que horas después serán", ha lamentado Duarte, para preguntarse "hasta cuándo vamos a permitir que la violencia, la sangre y la muerte empañen una celebración que debería estar basada en la convivencia, el respeto y la tolerancia".Ha criticado la portavoz de Pacma que "las fiestas basadas en elhacia los animales se repitan en miles de ciudades y pueblos de España" contando "con el apoyo de los partidos políticos y las administraciones", pero ha asegurado que "afortunadamente, nosotros tenemos de nuestro lado a la mayoría de la sociedad". "Sabemos que es esala que terminará implantando el sentido común", ha vaticinado.En esta línea, ha puesto de relieve que "el futuro corresponde a la juventud" y que "las nuevas generaciones ni siquiera reconocen la tauromaquia". "No la identifican como nada que tenga que ver con ellos", ha destacado Duarte, para quien "es el momento de dar un paso adelante, un paso valiente y definitivo" para "acabar con el, erradicándolo de raíz y por ley".Para la portavoz de Pacma, "en este nuevo modelo de sociedad," y también "". Y ha puesto en valor que "cada vez son más las mujeres valientes dispuestas a contar y denunciar la violencia que sufren cada día".para que nadie pueda dudar de que existe. Las denuncias por agresiones sexuales, que son lamentablemente noticia cada año en los Sanfermines, se convirtieron en un estallido insoportable con el caso de La Manada y una sentencia que nos ha dejado a las mujeres más desprotegidas", ha remarcado Laura Duarte.Frente a ello, ha apostado por "que todas las mujeres sufrimos a diario, sólo por el hecho de ser mujeres" y ha defendido que "en una sociedad basada en el respeto" no se debe permitir "ni un solo caso más de acoso, de discriminación o de agresión".