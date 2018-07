Los 60 migrantes que llegan a Barcelona el miércoles tendrán 45 días de permiso de estancia

Publicada el 02/07/2018 a las 17:49 Actualizada el 02/07/2018 a las 18:36

Las 60 personas rescatadas por Proactiva Open Arms frente a las costas de Libia llegarán este miércoles a Barcelona, y tendrán losque marca la Ley de extranjería, consiguiendo el mismo permiso que autorizó el Gobierno central a los migrantes que llegaron a bordo del Aquarius, en Valencia.Lo ha anunciado en una atención a los medios este lunes elIgnasi Calbó, tras una reunión con representantes de la Subdelegación del Gobierno central, la Policía Nacional y la Conselleria de Asuntos Sociales, además del Ayuntamiento de Barcelona.Calbó ha explicado que este lunes ha tenido lugar la primera reunión de coordinación técnica parapara este miércoles, donde se ha acordado formar tres grupos de trabajo: uno de gestión de la llegada al puerto, otro de coordinación institucional y un tercero que se encargará de la acogida.El secretario de Igualdad, Migraciones y Ciudadanía de la Generalitat, Oriol Amorós, ha explicado que la comisión de coordinación será liderada por el–Ayuntamiento, Open Arms y Cruz Roja también formarán parte de ella–.En cambio, la de primera llegada estará coordinada por el Estado –y contará con el apoyo de la Generalitat, el Puerto de Barcelona y Cruz Roja–, y la comisión de acogida la liderará la Generalitat y contará con Cruz Roja, el Estado y el Ayuntamiento."El permiso de 45 días permitirá a los migrantes disponer de un tiempo de residencia legal en el Estado,como la solicitud de asilo y legalizar documentación", ha informado el coordinador.Calbó también ha afirmado que esta tarde habrá otra reunión en la que se decidirá el operativo, el martes se hará una observación de la situación del puerto y, a partir de entonces, "se activará la operación, que ya se ha hecho en Valencia y que debe servir parapor si se producen situaciones similares en un futuro".En estos 45 días, Calbó ha dicho que prevé que "la mayoría pida asilo", y ha reivindicado que el objetivo de las administraciones es asegurar que los procesos de documentación estén en orden, atender a las demandas de los migrantes y, paralelamente,Asimismo, ha asegurado que se pondráa disposición de estas personas en todo momento, como traductores, y ha dicho que en pocas horas estará hecha la operación y que tendrán 45 días para entrevistar, conocer las situaciones personales de cada uno y que pretenden "convertir esta situación excepcional en la regla a partir de ahora"."Barcelona quiere ser un, porque la situación de muertes en Mediterráneo no se puede seguir produciendo", ha afirmado que la ciudad se ofrece a acoger a las personas que lo necesiten, y ha criticado que esta situación no es ideal porque, según ha añadido, lo óptimo sería que el barco atracara en el puerto más cercano de donde ha sido rescatado.Por su lado, Amorós ha tachado de inaceptable que haya países "que se salten el derecho marítimo y no respeten las vidas humanas", ha lamentado que se disponga de pocos recursos y marcos legislativos para dar acogida a quien lo necesita, y ha añadido que la situación de este miércoles espero que, según cree, hay otros flujos migratorios que deben abordarse.