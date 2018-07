PSOE y Podemos se quedan a 26 votos de la mayoría que precisan para renovar RTVE

Publicada el 02/07/2018 a las 17:53 Actualizada el 02/07/2018 a las 19:18

Un voto para el fallecido Lauren Postigo

Los partidos minoritarios dicen "No"

Ciudadanos acusa al Gobierno de "dinamitar" el concurso

ERC pide diálogo al Gobierno

La lista pactada por PSOE y Podemos para renovar al Consejo de Administración de RTVE ha logrado sólo el apoyos de, 26 votos por debajo del mínimo de la mayoría absoluta que se necesitará el próximo miércoles para validar esta candidatura.Esquerra Republicana (ERC), PDeCAT, Compromís, Foro Asturias, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Coalición Canaria y Nueva Canarias ya adelantaron durante el debate en el Pleno que. Ahora el PSOE deberá negociar con alguna de estas formaciones para conseguir los votos que le faltan.Además, PSOE y Unidos Podemos han perdido un voto entre sus propios miembros, ya que sus representantes en la Cámara Baja suman 151 diputados. Este lunes, la diputada del grupo confederal, adscrita a las listas de En Comú,rechazaba, a través de su cuenta de Twitter, dar su apoyo al director de Radio 3 Tomás Fernando Flores , que se incluye en esta lista como candidato, además, a presidir la Corporación.Junto con Fernando Flores, los socialistas han incluido en la terna a la periodista Rosa María Artal, que fue 'número dos' de la lista de Unidos Podemos al Congreso por Zaragoza en las elecciones de junio de 2016; la también periodista Cristina Fallarás; y Víctor Sampedro Blanco, analista de los medios de comunicación. La profesora en la Universidad Carlos III de Madrid, Concha Cascajosa Virino; y el periodista Juan José Baños Loinaz, director de 'Deia', completan las seis candidaturas.Tampoco el PP, que ha presentado su propia lista , ha obtenido los 134 votos de su grupo parlamentario en el Congreso, sumando sólo 128. En su caso, los 'populares' han propuesto al actual director de TVE,, como nuevo presidente de RTVE.En la candidatura le acompañan la exdiputada Macarena Montesinos, que fue portavoz de los 'populares' en la comisión de control de RTVE; Luis de la Matta, exjefe de prensa del PP gallego y que actualmente pertenece al Consejo de RTVG; Nieves Cristina Alcaine, directora de informativos y programas de RTVE en Canarias; Juan Pablo Artero, vicepresidente de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión; y Manuel González-Sicilia Llamas, catedrático de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).La votación se ha completado con 27 votos en blanco y uno nulo. Este último proponía como candidato al Consejo de Administración de RTVE al ya fallecido crítico musical y presentador en la televisión públicaAl no lograr ninguna candidatura la mayoría de dos tercios (234 diputados) que se exigía en esta primera vuelta, el Congreso deberá celebrar una nueva sesión plenaria este miércoles, ya que, según el decreto ley del Gobierno, la. Será entonces cuando ya sea válida la mayoría absoluta (176 diputados), siempre y cuando la lista cuente con el aval de cuatro grupos parlamentarios.Paralelamente, el Senado comienza este martes la elección de los cuatro consejeros que le corresponden en el Consejo de Administración. En su caso, los candidatos pasarán primero la Comisión de Nombramientos de la Cámara, mientras que el Pleno se celebrará en sesión de tarde. Seguirán el mismo proceso de selección que en el Congreso: un apoyo de dos tercios en primera vuelta y mayoría absoluta con aval de cuatro grupos en una segunda votación.Durante el debate, Compromís ha explicado que su voto sería en blanco a pesar de que eran partícipes de que algunos nombres formaran parte de la nueva cúpula de la Corporación. Sin embargo, su portavoz,, ha mostrado su enfado porque el partido del Gobierno no les "haya preguntado" estos nombres, sino sólo se los "han comunicado".También Nueva Canarias ha declinado la propuesta socialista. En su caso, el portavoz de la formación en el Congreso,, ha escenificado la suspensión del acuerdo que le unía con el PSOE por el retraso en aplicar el descuento del 75% para los vuelos de residentes con la Península. Mientras, su homóloga de Coalición Canaria,ha criticado que esta renovación se esté realizando mediante "amaños políticos". "Queremos profesionales en la gestión y al margen de la cuestión política", ha defendido.Por su parte, el diputado de Foro Asturias,, ha acusado al Ejecutivo de "burlarse" del Parlamento con este "episodio" que, a su juicio, "anula cualquier atisbo de regeneración de RTVE". En la misma línea se ha expresado el representante de UPN,, quien ha apuntado que esta situación "evoca a lo rancio" y "al intercambio de poderes".Tampoco ha apoyado esta lista el PP, que ha presentado a sus propios candidatos. Su portavoz en esta materia, Ramón Moreno, han calificado todo este proceso de "bochornoso" y ha criticado que para el PSOE el Consejo de Administración esté "entre las necesidades del país" hasta el punto de tener que llevar a cabo "un decretazo" y "despreciar un procedimiento pactado en el Parlamento"."No compartimos este decretazo chavista y socialista", ha apuntado el diputado, para criticar que toda esta acción del Gobierno demuestra la "avidez del presidente Pedro Sánchez y el vicepresidente Pablo Iglesias por controlar RTVE". Aún así, ha indicado que su formación participa de esta renovación "por responsabilidad".Por su parte, Ciudadanos ha decidido ausentarse de la votación. Su presidente, Albert Rivera , ha apuntado durante el debate que el Gobierno ha "dinamitado" el concurso público pactado en el Congreso y en el Senado para "controlar" la Corporación y sin importarle la "profesionalidad" y el "dinero público" que la población invierte "para tener una radio y una televisión públicas independientes y plurales". Para el líder 'naranja',y cree que se podría haber solucionado la situación del Consejo de Administración con el concurso público que se iba a poner en marcha.El portavoz socialista en esta materia,, ha respondido a estas críticas alegando que este procedimiento es "excepcional" y "transitorio" y que la intención del Ejecutivo es poner el concurso público en marcha a la "mayor brevedad posible". En este sentido, ha acusado a Ciudadanos de mentir cuando asegura que el decreto ley del Gobierno deroga este proceso."No por repetir que quieren el concurso van a engañar a los ciudadanos", ha apuntado, para recordarles que en el último acuerdo votaron junto con el PP para conseguir "la mayoría absoluta" en el comité de expertos que debe elegir candidatos.A esta votación también se ha referido la portavoz de Unidos Podemos sobre RTVE,, quien ha acusado a los de Albert Rivera de "violar el acuerdo" al que todos los grupos, a excepción del PP habían llegado desde el pasado mes de abril. "Qué independencia aseguran con un comité de expertos con mayoría de PP y Ciudadanos", ha preguntado Vera a Ciudadanos, para aclarar que el objetivo de su grupo "sigue siendo el concurso" tras esta situación "transitoria".Ambos partidos han coincidido también en dirigirse a ERC durante el debate y pedirles su voto a favor de la lista que han presentado. La formación independentista se ha desligado este lunes de las negociaciones para elaborar la lista de consejeros, tal y como ha confirmado su portavoz parlamentario,, en su intervención en este debate. En su discurso, el dirigente republicano, ha pedido al Ejecutivo un gesto que demuestren que van a hablar con ellos sobre la situación en Cataluña. "Tienen hasta el miércoles para que cambiemos de opinión", ha indicado, en relación a la segunda vuelta de este proceso de selección.El socialista ha recordado a Tardá que el Gobierno siempre estará dispuesto a dialogar con ellos "de todo lo que sea necesario" pero, según ha indicado, debe ser "recíproco". La diputada 'morada', por su parte, le ha recordado que "la gente que paga RTVE", incluidos los catalanes, "no se merecen que se trate la situación en Cataluña como se está tratando en RTVE".