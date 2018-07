Puigdemont solicita disponer de las prerrogativas de expresidente del Govern

Publicada el 02/07/2018 a las 11:29 Actualizada el 02/07/2018 a las 12:05

Sin sueldo

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha iniciado los trámites para disponer de las prerrogativas de expresidente del Govern, han explicado a Europa Press fuentes conocedoras.Según publica Rac1, Puigdemont activó el procedimiento el 22 de junio, presentando un escrito para acogerse a la ley catalana que regula el acceso de los expresidentes a estas prerrogativas una vez finaliza su mandato., establece que los expresidentes, desde su cese, tienen ", de acuerdo con las funciones y las responsabilidades ejercidas".La misma norma recoge que es el Govern del momento el que debe "determinar los medios personales y materiales" que hay que poner a disposición del expresidente en cuestión, así como los servicios de seguridad que considere necesarios.Hasta la fecha, los expresidentes de la Generalitat han tenido acceso a una oficina, a personal de apoyo, de seguridad y a un coche oficial.La ley se aplicó por primera vez tras la Presidencia de 23 años de, aunque el propio expresidente renunció a estas prerrogativas en 2014 después de confesar que había ocultado dinero en Andorra.Además, tras la confesión de Pujol, el Parlament modificó la ley y se atribuyó laa los expresidentes total o parcialmente si éstos perdían "las condiciones de honorabilidad necesarias".Este año el PP trató de modificar de nuevo la norma para que Puigdemont no pudiera acogerse a ello –ya que se fue de España para no comparecer ante el Supremo–, pero la Cámara lo rechazó.La ley también fija que los expresidentes tiene derecho a percibir, por un periodo equivalente a la mitad del tiempo que han permanecido en el cargo y como mínimo por una legislatura, una asignación mensual equivalente al 80% de la retribución mensual que recibían como presidente.Sin embargo, las mismas fuentes aseguran que Puigdemont ha renunciado a este sueldo porque es diputado y ya cobra por su condición de parlamentario.Puigdemont renunció a las prerrogativas de expresidente en noviembre de 2017, cuando el entonces ministro de Hacienda,, le preguntó si quería acogerse a la ley de expresidentes de la Generalitat.Entonces, aún no se había celebrado las elecciones del 21 de diciembre, y el expresidente renunció porque dijo que no reconocía la aplicación del artículo 155 y aún se consideraba elde la Generalitat.