Robles asegura que el acercamiento de presos "no es en ningún caso una contraprestación a ETA"

Publicada el 02/07/2018 a las 12:18 Actualizada el 02/07/2018 a las 13:27

"Poco a poco un proceso de excarcelación"

La ministra de Defensa,, ha afirmado este lunes que "cualquier decisión que se tome desde el punto de vista administrativo de traslado de presos por razones humanitarias o por razones de estricta aplicación de la ley, van a tener control judicial", por lo que será un magistrado quien decida "si las medidas son o no procedentes" y no será en ningún caso una "contraprestación a ETA"En una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press, Robles mandaba este mensaje a las personas "críticas" con laa acercar al País Vasco a presos de la banda terrorista ETA, que según ha destacado Robles, "ha sido derrotada por la sociedad española y no puede reivindicar nada ni pedir nada", cosa que "tiene que quedar muy clara".Robles ha incidido en que la legislación penitenciaria exige un tratamiento "individualizado" y establece "principios básicos" entre los que figura el de lay "en este caso concreto" se están analizando "circunstancias concurrentes" como "si son personas con una"A esas personas que son críticas, que sepan que en último termino, cualquier decisión que pueda haber sobre un traslado de un preso a un lugar más cercano a su domicilio tiene siempre un control judicial", ha señalado, para incidir en que "esto, que no merece ninguna, y es en cumplimiento estricto de la legalidad vigente".El parlamentario de EH Bilduha afirmado que el acercamiento de los presos de ETA debe ser "un primer paso" y darse luego "poco a poco un. En este sentido, ha apuntado que, si bien "puede que en este momento la sociedad vasca no esté preparada para un, no cree que sea una "exigencia extravagante" y debería ser "una de las metas que nos tendríamos que marcar", con "pedagogía, trabajo político y voluntad de convivencia".En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Urruzuno ha apuntado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado, a través de sus declaraciones sobre un cambio en materia de, "una serie de actitudes" que "van en la buena dirección", si bien ha insistido en que "ahora se tienen que materializar".De este modo, ha reiterado que EH Bildu valorará al nuevo Ejecutivo "por lo que hace, no por lo que dice". Por ello, ha indicado que mantiene la "cautela porque sabemos cómo ha llegado el Gobierno de Sánchez al Gobierno y porque conocemos al PSOE" y también que la "carta de presentación" del ministro de Interior,, "no podía ser peor" porque, "de las nueve veces que el Estado ha sido sancionado por no investigar torturas, en seis ha sido el juez instructor".Preguntado si considera que puede haber un consenso en la sociedad vasca para reclamar la amnistía, ha manifestado que "la sociedad vasca es perfectamente consciente de lo que ha ocurrido durante décadas en este país" y, según ha añadido, "puede que en estos momentos no esté preparada para un paso de tal magnitud, pero hace bastantes años