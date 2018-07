Aznar pronostica que si el PP no se refunda será Ciudadanos quien reestructure el centroderecha español

Publicada el 03/07/2018 a las 09:00 Actualizada el 03/07/2018 a las 11:25

Ajeno a la corrupción

El expresidente José María Aznar evitó este martes revelar a cuál de los candidatos a a liderar el Partido Popular prefiere para sustituir a Mariano Rajoy. En una entrevista emitida por el programa Más de Uno de Onda Cero, Aznar sí advirtió de que si el PP no se refunda “probablemente”Su única preocupación orgánica en estos momentos, subrayó, es que el congreso extraordinario convocado para los días 20 y 21 sirva para que “el Partido Popular se refunde y vuelva a ser una fuerza de Gobierno. YEs lo que necesita el país, que necesita fuerzas política muy bien definidas, fuertes y nacionales. El PP tiene ahora una oportunidad; que lo haga o no lo haga, eso ya lo veremos”, señaló.¿Está el PP en peligro de extinción?, le preguntó el entrevistador, Carlos Alsina. “Depende”, respondió Aznar. “Si el PP no es refundado dejará de ser opción de Gobierno y entonces probablemente la reestructuración del centroderecha se hará desde otras bases distintas del PP. y ahí está Ciudadanos, que unos lo definen de centroderecha y otros de centro pero queEl expresidente se resistió tomar partido abiertamente por uno de los seis aspirantes a liderar el PP, una decisión que pasa, en primer lugar, por la votación que los militantes del partido protagonizará el próximo jueves. Aznar aseguró que va a permanecer al margen, hasta el punto de queSon los candidatos, explicó, los que tienen que expresar “su cercanía o lejanía” con su figura, porque él “nunca” se ha movido de donde estaba. “Yo nunca he cambiado de posición; el problema es queal perder el “activo de estabilidad” que suponía representar “la unión de todo lo que estaba a la derecha de la izquierda”. “Ese activo es el que se entregó [a Mariano Rajoy] y ya no existe. Y es una tragedia”. Para corregirlo, Aznar propone “refundar el centroderecha y hoy el centroderecha no es sólo el PP”, advirtió.“Mi legado fueahora no se puede decir eso. Y me legado fueron más de tres millones de votos de los que hay ahora y ahora tampoco se puede decir eso”, enfatizó.Todos los intentos de Alsina para que Aznar revelase sus preferencias sobre el liderazgo del PP fracasaron. Eso sí, el expresidenteal que todo el mundo señala como su favorito, respondió a quienes le señalan como el elegido. “Algunas cosas resultan sorprendentes”, indicó, como que haya personas que“ se han dedicado a enterrar una parte importante de la historia del PP hagan un ejercicio de desmemoria”. Entre ellas se refirió a dos, aunque sin citarlas por sus nombres: Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, que en su momento formaron parte de su Gobierno. “El único que no estuvo es Pablo Casado”, subrayó.El expresidente volvió a negar toda responsabilidad en los casos de corrupción de su partido y, en particular, en el caso Gürtel, que afecta a prácticas de financiación ilegal que tuvieron lugar durante su mandato. Aznar no se siente aludido por la sentencia cuando afirma la existencia de “un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica, y local”. “Eso hay que demostrarlo” aseguró ingonrando que es un fallo judicial.en Boadilla y “pasó una cosa” en Pozuelo de Alarcón.En todo caso, proclamó que su “tarea no es controlar lo que hacen las personas” y no tiene porqué asumir responsabilidades. “Yo renuncié hace 14 años yconcluyó.En cualquier caso, Aznarque ha protagonizado sino por su política en relación con Cataluña. Lo advirtió en 2015, dijo. Y “no se me hizo caso”. No haber “desarticulado” el “movimiento separatista” —medios de comunicación, asociaciones, estructura financiera, explicó— “ha tenido consecuencias desvastadoras” porque hubo elecciones en Cataluña y los “electores constitucionalistas” dijeron que para tratar ese tema preferían “a ese señor [en referencia a Albert Rivera] que al presidente del Gobierno”. Ese “es un mensaje muy fuerte con unos efectos muy fuertes”, resaltó.La consecuencia de todo ello, prosiguió Aznar, fue que el PP se ha convertido en un partido sin grupo parlamentario en Cataluña, un partido que perdió “37 a 4” frente a Ciudadanos. “¿Y quién es responsable de eso?”, se preguntó. “¿que consistía en hacer presidente a Junqueras?”, insistió en alusión directa a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, hoy aspirante a liderar el PP.Sobre el debate en torno a la renovación de la cúpula directiva de RTVE, Aznar consideró “penoso” que “la gran cuestión política sea quién se queda con TVE cuando tenemos un golpe de Estado sin resolver”, en referencia a Cataluña. El expresidente renunció a defender la independencia de RTVE durante su mandato y reveló que, en su opinión,De hecho, en su momento llegó a considerar la posibilidad de hacerlo con uno de los canales de TVE.Y en torno al acercamiento de los presos de ETA a cárceles dentro o próximas al País Vasco, algo que él mismo hizo cuando era presidente, AznarEsta es laemitida por Onda Cero: