Carmen Calvo ofrece al Gobierno catalán un diálogo "abierto y sin cortapisas"

La vicepresidenta del Gobierno,, ha ofrecido este martes a la Generalitat de Cataluña entablar un "diálogo abierto, franco, democrático, sin cortapisas", después de que ERC venga insistiendo en los últimos días en la necesidad poder hablar con el Ejecutivo del deseo de los independentistas de pactar un referéndum de autodeterminación.En su primera comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados para avanzar las líneas maestras de su Ministerio, Calvo ha reconocido que el Gobierno sabe bien que "en Cataluña hay un proyecto independentista que no tiene mayoría suificiente para salir adelante", pero ha indicado que el Gobiernoni trasladar mensajes que no les lleve a otro lugar "que no sea de encuentro"."Hay que hablar de manera abierta y respetuosa", ha señalado, y en ese sentido la vicepresidenta también ha pedido a la Generalitat de Cataluña que el respeto institucional sea "compartido".Calvo ha anunciado asimismo una pronta convocatoria de la, el órgano máximo de cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Y ha enmarcado su séptima edición –no se reúne desde enero de 2017– en la determinación del Ejecutivo de relacionarse "con naturalidad" con los gobiernos autonómicos.La vicepresidenta ha defendido la conveniencia de que España afronte la reforma de su Constitución porque si bien estos textos no se modifican todos los días por una cuestión de estabilidad, tampoco hay que caer en "lo contrario". "Las Constituciones" para que no haya desajustes, ha opinado.La vicepresidenta del Gobierno ha dado por finiquitada la política de dispersión que regía para los presos de la banda terrorista ETA, aunque ha recalcado que "en este momento" el Ejecutivo no se plantea excarcelar a ninguno de estos reclusos. "Si se refiere a la política de dispersión de algunos encarcelados, sepa que eso formaba parte de la política antiterrorista; ya no tenemos política antiterrorista, la tenemos focalizada ahora en otro tipo de terrorismo", ha apuntado, en referencia al de corte yihadista.Así lo ha asegurado durante su comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso en respuesta a las preguntas que sobre la política penitenciaria que le han dirigido tanto el portavoz del PP en la Comisión Constitucional, Francisco Martínez, como el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Íñigo Alli."Este Gobierno no va a excarcelar a ningún preso de cárceles españolas, como no puede ser de otra manera", ha afirmado rotunda la compareciente en su última intervención ante la Comisión Constitucional, que también ha aprovechado para recordar al PP que el expresidente José María Aznar acercó a prisiones vascas y navarras a "cinco y pico presos de ETA"."En este momento no pensamos excarcelar a nadie estamos en la legalidad estricta, no sólo en este asunto, sino también en otros", ha enfatizado en referencia al traslado a Cataluña de los encarcelados por el proceso independentista.Martínez, que fue secretario de Seguridad con el ministro, ha lamentado que el Gobierno de Pedro Sánchez esté adoptado decisiones sobre la política penitenciaria relativa a los presos de ETA sin haber "informado" a las víctimas de la banda lo que, en su opinión, debería haber hecho por ser "una exigencia de dignidad democrática".El diputado 'popular' también ha recriminado al Ejecutivo socialista que no haya informado tampoco de su posición sobre asunto al Pacto Antiterrorista, aunque ha reconocido que este foro se limita ahora aLa vicepresidenta ha defendido la legalidad del decreto ley sobre la renovación del Consejo de Administración de RTVE que el Ejecutivo aprobó el pasado 22 de junio y pide que se deje de hablar de la Corporación como un "botín" y se empiece a hablar de ella porque "cumple su función de la manera más impecable posible".Calvo ha explicado que el Gobierno ha recurrido al decreto ley en esta materia al ser conscientes de una situación que implicaba a consejeros que llevaban tres años con el mandato caducado y con la existencia de un "" en la Corporación. Pero ha indicado que el texto se llevó a cabo sin "rozar en nada" en la Ley de RTVE aprobada el pasado mes de septiembre."La intención era decirle a las dos cámaras, en sus diferentes responsabilidades: Háganlo, no lo paralicen más", ha explicado la vicepresidenta, para rebatir a quienes les han acusado de haber emulado al PP en 2012, cuando aprobó un decreto para modificar el sistema de votación para elegir al presidente de RTVE y que éste sólo necesitara la mayoría absoluta del Congreso, que en ese momento tenían los conservadores."Es todo lo contrario de lo que ocurrió:, decidieron de la noche a la mañana quién presidía, ha apuntado Calvo en su intervención, para señalar que el decreto del PSOE reclama un acuerdo "con todos los grupos" y "consensuando mayorías establecidas"."Hay algunos que se preocupan ahora por la imparcialidad, neutralidad y por la profesionalidad de RTVE que no hace más de un mes estaban, sin inmutarse", ha recriminado la vicepresidenta. En cuanto a los nombres incluidos entre los candidatos a consejeros, para la 'número dos' de Sánchez es un tema secundario en un debate en el que se está cuestionando el decreto ley. A su juicio, lo que se necesita ahora es llegar a un acuerdo y este miércoles elegir al nuevo Consejo de RTVE y "dejar de usar" a la Corporación como "botín, trabuco y reparto".