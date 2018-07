El movimiento feminista de Pamplona rechaza que las mujeres acudan de negro a los Sanfermines y denuncia "injerencias oportunistas"

Publicada el 03/07/2018 a las 13:41 Actualizada el 03/07/2018 a las 14:41

Piden "altura de miras"

El movimiento feminista de Pamplonaa través de las redes sociales animando a las mujeres a vestir de negro el día del chupinazo o no acudir a los Sanfermines, acciones que, a su juicio, suponen "una" que "condiciona y debilita el trabajo de tantos colectivos" de la capital navarra.Representantes de colectivos feministas ( Bilgune feminista , Emakume internazionalistak, Farrukas, La Plataforma de Mujeres contra la Violencia Sexista de Navarra y Andrea-Lunes Lila) y de colectivos sociales ( Gora Iruñea! y la Federación de Peñas) han ofrecido este martes una rueda de prensa en la que han llamado a todas las mujeres a "disfrutar de los Sanfermines".y tenemos que exigir nuestro espacio en ellas, tomando las plazas, riendo, bailando, organizándolas, tomando las calles y los escenarios, en definitiva, disfrutando y gozando de las fiestas como nos dé la gana", han destacado.En representación de los colectivos, Iratxe Álvarez y Maddi Lasa han dado lectura a un comunicado, en euskera y castellano, en el que se refieren a las diferentes iniciativas que han aparecido durante las últimas semanas, fundamentalmente en las redes sociales, tras la puesta en la libertad provisional de los miembros de La Manada , condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual en los Sanfermines de 2016.Según han expuesto, se trata dey otras que con la supuesta intención de empoderar a las mujeres atacan a una ciudad que ha sido y es ejemplo internacional de la lucha contra las agresiones sexistas". Unas iniciativas, han agregado, que "en muchos casos están promocionadas por agentes externos a nuestra ciudad y a los colectivos que participan en la fiesta, sin debate, sin consenso, sin contraste alguno y sin un objetivo claro"."Estos llamamientos, aunque no sea su intención,desde aquí e influyen negativamente en las dinámicas locales que ya están consensuadas y previstas realizar este año", han sostenido.Para el movimiento feminista de Pamplona, "a esto hay que sumarle que por el tipo de iniciativas que se proponentanto del trabajo que se realiza en nuestra ciudad, como en sus fiestas y de la idiosincrasia de las mismas". Y han considerado que, además, "pueden ser poco afortunadas y contraproducentes en la lucha contra las agresiones sexistas"."Entendemos, por lo tanto, que son una injerencia externa que", han señalado las representantes de los colectivos feministas y sociales, quienes han pedido "responsabilidad política y colectiva".En este sentido, han destacado que "las iniciativas son bienvenidas, pero siempre siguiendo los cauces de comunicación necesarios,de Pamplona y adecuándolas a nuestra situación específica". Y han querido dejar claro que "nuestras convocatorias han sido pensadas minuciosamente, están enmarcadas en campañas globales y tienen unos objetivos a largo plazo".Por todo esto, han realizado un llamamiento a "la responsabilidad y la altura de miras", ya que, según han remarcado, "hay dinámicas coyunturales y muy oportunistas que en poco o en nada ayudan a la lucha por unasy a las mujeres que sufren o han sufrido agresiones".En su opinión, "de agresiones, les quita importancia y sobre todo pone el foco en elementos que poco tienen que ver con la realidad" y han defendido que "todas las agresiones son importantes"."Todas las mujeres que sufren o han sufrido agresionesy ninguna de las agresiones ya sean de baja o de alta intensidad tienen justificación alguna", han reivindicado.Por otro lado, han destacado que "quienes estamos aquí llevamos décadas de lucha contra las agresiones sexistas en el ámbito festivo" y que". "La respuesta ejemplar que la ciudadanía de Pamplona ha dado, año tras año, a las agresiones sexistas, no ha sido casual. Es el fruto de un trabajo constante promovido por el del movimiento feminista, acompañado por el movimiento popular y desde 2014 respaldado también por las instituciones", han asegurado.