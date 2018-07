El Gobierno publicará el patrimonio de los altos cargos y ministros de Rajoy que el Ejecutivo del PP no dio a conocer

Publicada el 04/07/2018 a las 19:18 Actualizada el 04/07/2018 a las 19:45

Publicidad activa

El Gobierno del PSOE está decidido ade los altos cargos y ministros del PP que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no dio a conocer, una publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se producirá junto a la de los altos cargos del actual Gobierno en cuanto termine el proceso de nombramientos, ha informado Europa Press.Así lo ha confirmado la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet , en su comparecencia ante el Congreso para explicar la política de su ministerio. Batet ha recordado que es una obligación legal hacer públicas las declaraciones correspondientes al actual Gobierno y ha añadido que irán acompañadas "de la publicación de todas las pendientes".También ha señalado que quiere "reforzar" lade esos altos cargos y de los funcionarios públicos, simplificando los procedimientos que exige la Oficina de Conflicto de Intereses, pero también con su aplicación "rigurosa".Fue una ley del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero , que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la que implantó en 2006 la obligación de publicar en el BOE esas declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo en el momento de tomar posesión.Con la Ley de Transparencia , el Ejecutivo amplió el listado de altos cargos que deben publicar las declaraciones de bienes, incluyendo a embajadores, subsecretarios y otros. Es lo que se hizo, última vez que se cumplió con este trámite.En 2015 se aprobó además la Ley del Alto Cargo, que dejó para un reglamento posterior la regulación del momento en que debían producirse esas declaraciones, entre otro aspectos. El Gobierno del PP no llegó sin embargo a aprobar este reglamento y el Ejecutivo de Mariano Rajoy que tomó posesión en 2016Sí son públicas las declaraciones de los ministros que eran a la vez diputados, puesto que la página del Congreso recoge las declaraciones de actividades, bienes y patrimonio de los parlamentarios.Según ha expuesto hoy la ministra, el nuevo Gobiernoy las que corresponden a los nuevos miembros del Ejecutivo en cuanto termine el proceso de nombramientos, aunque no ha precisado ninguna fecha.Batet ha explicado en su comparecencia que quiere "reforzar las obligaciones de publicidad y transparencia activa de las administraciones" y que baraja la publicación por ejemplo de las agendas de los altos cargos.Ha asegurado que ve necesario garantizar la independencia y los medios del Consejo de la Transparencia , creado en su día para velar por el cumplimiento de la legislación en la materia. En concreto, se ha comprometido a reforzar los medios de que dispone este órgano y encontrar un presidente que le devuelva la autoridad que tuvo su primera presidenta, la fallecida