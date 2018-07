El pregón del Orgullo clama contra la LGTBIfobia y elogia a los "primeros activistas"

Publicada el 04/07/2018 a las 21:36 Actualizada el 04/07/2018 a las 22:07

Los doce jóvenes pregoneros del Orgullo 2018 han clamado desde el escenario de la Plaza Pedro Zerolo, como las agresiones físicas o el bullying, y todos ellos han tenido un recuerdo a los "primeros activistas" del colectivo, de quienes han pedido "continuar la lucha". "Porque fueron, somos", ha apuntado la expresidenta de la FELGTB , Boti García Rodrigo.Han sido Los Javis (Javier Calvo y Javier Ambrossi) quienes han iniciado el pregón este año, dando paso a los pregoneros, definidos como "las nuevas generaciones LGTBIQ". Javier Calvo ha asegurado que los jóvenes LGTBIQ no se iban a acomodar ypara que "todas las siglas y miembros del planeta vivan en libertad e igualdad".Antes de la entrada en escena de Los Javis, la presidenta de la FELGTB, Uge Sangil, ha recordado a "los niños, niñas y niñes que sufren acoso escolar " ante unainundada por la 'marea arcoíris'.El presidente de COGAM, Jesús Grande, ha pedido a los presentes disfrutar y reivindicar ", desde administraciones, ONGS". "Por todos vosotros, que nos acompañáis, adelante, por los derechos de las personas transexuales", ha añadido.Boti García Rodrigo, recibida con un sonoro aplauso, ha pedido "mantener la" sobre los primeros activistas LGTBIQ. "Porque fueron, somos. Mantened la memoria. Recordad que el Orgullo es fiesta, es lucha y reivindicación, no lo olvidéis nunca", ha remachado.El ganador de Got Talent King Jedet, el poeta César Brandon, el waterpolista de la selección nacional Víctor Gutiérrez, los patinadores olímpicos Javier Raya y Luis Fenero, la fotógrafa de origen asiático Lucía Sun, la cantante Lolita Watson y su novia, la artista Claret Castell, y los concursantes de Operación Triunfo, Agoney y Marina, han sido los encargados de unir sus voces en elTodos ellos han idopara con el colectivo LGTBI. El waterpolista Víctor Gutiérrez ha apostado por "mostrarse como se es en realidad" y ha indicado que "a pesar de que hay muchas cosas que mejorar, también hay muchas cosas buenas".La'A quién le importa' ha sido la canción elegida para cerrar el pregón del Orgullo 2018 . Ha sido La Plexy quien la ha interpretado sobre el escenario.