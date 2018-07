Garzón califica de surrealista el nombramiento de Martínez-Bordiú como duquesa de Franco

Publicada el 04/07/2018 a las 12:36 Actualizada el 04/07/2018 a las 13:37

Sacar a Franco del Valle "es un gesto necesario y decente"

"Vergüenza democrática"

"Amabilidad" con la élite franquista

Rechazo comedido

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y diputado en el Congreso, Alberto Garzón, ha tachado de "surrealista" el nombramiento de, hija de Carmen Franco Polo, como duquesa de Franco, según ha publicado este miércoles el BOE, y ha reiterado que sacar los restos mortales del dictador del Valle de los Caídos "es un gesto necesario y decente"."Es surrealista. Nadie en Alemania que se sienta demócrata se imaginaría un ducado de Hitler", ha apuntado Garzón, quien, ante este nombramiento, ha señalado que "es obvio" que en España "hay enormes deficiencias" pory que estas se ven reflejadas en ciertos gestos simbólicos, como es el título de duquesa de Franco."Desde luego, hay otras", ha señalado, "pero una de carácter simbólico es el hecho de que siga existiendo el ducado de Franco", ha añadido. De hecho, el coordinador federal de IU ha apuntado que fue el Gobierno de Mariano Rajoy −en concreto, el Ministerio de Justicia, con Rafael Catalá al frente de la cartera− el que expidió la Real Carta de Sucesión del título, un día antes de que prosperase en el Congreso la moción de censura planteada por el socialista Pedro Sánchez contra su Gobierno.Asimismo, ha indicado que, desde IU, le van a pedir al Gobierno de Españapara que esto sea "corregido", porque "no tiene ningún sentido que sigan existiendo este tipo dePor su parte, Garzón ha expresado que hay que sacar los restos de Franco, con independencia del criterio de la familia, porque "es una cuestión de cumplir con la memoria histórica" y porque "es un gesto necesario y decente para un país democrático".Además, ha indicado que desde su formación han presentado una Ley Integral de Memoria Democrática en la que han incluido "unde lo que hoy es el Valle de los Caídos. En concreto, con puntos que afectan a la, así como conceptos que apuntan a "recuperar" el Valle como "un lugar de memoria histórica para conmemorar a los que lucharon por la libertad y la democracia", ha anotado.La(ARMH) ha criticado la concesión del título nobiliario, pues considera que mantenerlo supone una discriminación y unaLa ARMH considera una "vergüenza democrática" que los sucesivos gobiernos que ha habido en España "hayan renovado sin ningún escrúpulo títulos nobiliarios de criminales de guerra que participaron del golpe de Estado" de 1936 y "ayudaron a consolidar mediante la violencia y la represión política una dictadura quedurante casi cuatro décadas".Ya en el momento en que se conoció que se estaba tramitando la sucesión del Ducado de Franco, la asociación lo denunció ante la Fiscalía General del Estado alegando que podía conllevary de la dictadura" y que vulneraba "el respeto público e institucional que merecen las víctimas de la dictadura".Además, pidió al Ministerio de Justicia y al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que encargaran un dictamen del Consejo de Estado previo a la anulación del título.Desde su punto de vista, los gobiernos de la etapa democrática han mostrado "amabilidad" con la élite de la dictadura franquista, que "ha disfrutado de total impunidad" tras la muerte del dictador. Y ahora, con el mantenimiento del Ducado de Franco, el Estadoa las víctimas de la dictadura.La asociación también ha lamentado que el Rey no haya llevado a cabo acciones o adoptado actitudes que desde la democracia "terminen con hábitos completamente antidemocráticos" y que haya "desaprovechado la ocasión para corregir el error" que, a su juicio, supuso la concesión del Ducado de Franco por parte de su padre, Juan Carlos de Borbón.El secretario de Política Institucional del PSOE,, es partidario, si es legalmente posible, de que el Gobierno de Pedro Sánchezde conceder el Ducado de Franco a Carmen Martínez Bordiú, nieta del dictador.En declaraciones en el Congreso, López ha señalado que la continuidad de este título no le parece "una buena noticia". "Creo que si le puede dar la vuelta, que se le dé", ha comentado, rehusando abundar en el asunto.