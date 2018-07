Catalá dice que el ducado de Franco lo concede el rey y que no hay procedimiento en la ley para revocarlo

Publicada el 05/07/2018 a las 12:50 Actualizada el 05/07/2018 a las 12:51

Títulos del franquismo renovados por el PSOE

El exministro de Justicia,, ha instado este jueves al Gobierno de Pedro Sánchez a "estudiar jurídicamente" su intención de revocar el ducado de Franco a Carmen Martínez Bordiú dado que, a su juicio, "no hay procedimiento" y, de no resolverse, podría incurrir en una, ha informado Europa Press.En declaraciones a los medios de comunicación, tras intervenir en el acto de inauguración del curso de verano La regulación de los contratos de crédito inmobiliario en España organizado en Cuenca por la UCLM, Catalá ha agregado que la ley "prevé cómo se concede y quién los concede", precisando que es el rey "y no el ministro de Justicia quien lo hace después de un procedimiento administrativo" y queEl exministro de Justicia ha recordado que la sucesión de títulos nobiliarios responde a un proceso "tasado, regulado, en el que no hay discrecionalidad" y que, en el momento en el que se produce el fallecimiento de su titular, sus herederos instan al Ministerio de Justicia la concesión "como prevé una ley que, por cierto,para permitir el acceso de la mujer en igualdad de condiciones con el varón", ha añadido."Y eso fue lo que pasó con este título y con decenas de títulos", ha subrayado, al tiempo que ha sentenciado que existen, con toda normalidad".Por esta razón ha considerado "un poco singular que se quiera dar una especial importancia" a un proceso administrativo "reglado" puesto que. "No ha sido un procedimiento que haya tenido ninguna agilidad especial, en absoluto", ha advertido."Si este gobierno considera que lo más importante que tiene que hacer es revocar títulos nobiliarios o promover leyes de eutanasia, ya le está diciendo a los españoles cuáles son sus prioridades en la agenda", ha criticado el exministro de Rajoy, que ha añadido que según el PP ", la creación de empleo, el mantenimiento de las pensiones o el desarrollo de las infraestructuras".A eso es a lo que, ha defendido, "debe dedicarse un Gobierno que no tengacomo parece que tiene éste, que tiene que dedicarse al acercamiento de presos, a ofender a las víctimas del terrorismo, a promover leyes de eutanasia como si esto fuesen las prioridades de la política", ha criticado.En este punto,para que España tenga "un Gobierno soportado por los votos de los ciudadanos y no por los votos de los independentistas de Bildu o de Podemos"."No parece que sea la mejor manera de afrontar estos próximos tiempos" ha añadido el también diputado nacional del PP por Cuenca, que, ha manifestado que" todavía quedan muchas reformas que hacer, de calado e importantes", "y no estas otras de revocar títulos nobiliarios que no parece que estén en la agenda de las necesidades reales de los ciudadanos españoles".