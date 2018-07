Activistas antitaurinos exigen en Pamplona el fin de los encierros y las corridas de toros en Sanfermines

Publicada el 05/07/2018 a las 12:37 Actualizada el 05/07/2018 a las 14:31

Las organizaciones animalistas Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) y AnimaNaturalis se han concentrado este jueves, víspera del comienzo de los Sanfermines, en uque ha tenido lugar en la plaza Consistorial, frente al Ayuntamiento de Pamplona.Alrededor de cien personas vestidas de negro y rojo han participado en la concentración con caretas de toro y carteles en los que se podía leer, en distintos idiomas, Stop corridas de toros. Los manifestantes han encendidoque les han cubierto de humo rojo para simbolizar "toda la sangre que, una vez más, será derramada durante las fiestas de San Fermín", en palabras de Aïda Gascón, directora de AnimaNaturalis en España.Gascón ha afirmado que el objetivo de esta protesta es "que se abra el debate y se escuche ade la población que preferiría invertir los recursos públicos en eventos que inviten a participar a toda la población, sin riesgos, violencia ni agresión, y fomentando valores positivos y no el gusto por ver animales siendo torturados hasta la muerte".La directora de AnimaNaturalis en España ha señalado como unos de los objetivos de la protesta "" dar visibilidad a este debate. "Este año lo que hemos hecho, una vez más, es ponernos en el lugar del toro, nos hemos puesto las máscaras de toros para simbolizar una manada que irrumpe en el Ayuntamiento de Pamplona para exigir el final de las corridas", ha explicado.Gascón ha definido las palabras del alcalde de Pamplona,, quien afirmó que no podía imaginar unos Sanfermines sin toros, pero sí unos Sanfermines sin corridas, como "valientes y alentadoras". "Es una puerta a la esperanza, una muestra de que por fin algo avanza en Pamplona y en el Ayuntamiento", ha añadido.Por su parte, desde la Fundación del Toro de Lidia,ha señalado que "cualquiera es libre de manifestar lo que quiera" pero que "si lo que pretenden las asociaciones animalistas es establecer en la calle un debate y una medida de los deseos de la sociedad en relación a las fiestas de los toros, con este tipo de convocatorias el debate queda zanjado". "200.000 espectadores van a acudir a lo largo de los próximos 10 días a la plaza de toros, mientras que en las dos últimas manifestaciones antitaurinas apenas se ha logrado convocar a", ha destacado.Según Apaolaza, a los que acudirán a la plaza de toros a ver las corridas hay que sumarque seguirán los encierros desde la televisión, los miles de corredores y toda la gente que, de una forma u otra, disfrutarán de una fiesta legítima que forma parte de nuestro patrimonio y nuestra libertad"."Entendemos que se abra el debate acerca de la necesidad de sacrificar o disponer de un animal para las manifestaciones culturales o patrimoniales de las personas y el disfrute de los humanos, pero el debate debe aplicarse a todas las manifestaciones, incluyendo, por ejemplo, la gastronomía", ha explicado el portavoz de laPara Apaolaza, las asociaciones animalistas transmiten que "" porque "eso es lo que a ellos les gustaría" dada su "actitud censora". Por último, el portavoz ha recordado que, como ya se le comunicó desde la Fundación al alcalde Asiron, "actualmente ya existen unos Sanfermines sin corridas: los de aquellas personas que voluntariamente deciden no acudir a la plaza de toros".