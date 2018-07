Directo | Rajoy no participará en las primarias del PP porque no ve justo “privilegiar” a un candidato

Publicada el 05/07/2018 a las 09:27 Actualizada el 05/07/2018 a las 10:38

Hoy es un día histórico para el @PPopular y para #España. Hoy eliges el partido que quieres. Animo a todos los inscritos a que voten con total libertad. Recuerda que puedes votar en tu sede de 09:30h a 20:30h pic.twitter.com/6IuMoUL2sT — JM García-Margallo (@MargalloJm) 5 de julio de 2018

Un total depodrán acudir este jueves a las sedes del partido para votar al candidato a presidir el PP, un proceso de primarias cuyo resultado se prevé incierto. Fuentes conservadoras sitúan a tres candidatos como favoritos:Los afiliados podrán depositar su voto en más de mil mesas repartidas por toda España en las sedes del partido, que estarán abiertas. Después comenzará el recuento manual a nivel provincial, cuyos gerentes se encargarán de remitir los datos a la dirección regional y éstas a su vez a la sede central de Génova, en Madrid.te cuenta, minuto a minuto, la jornada de votación:, que ha preferido no posicionarse a favor de nadie, se encuentra en Galicia realizando la ruta de a Pedra e a Auga entre Meis y Ribadumia acompañado de, marido de Ana Pastor, según ha informado La voz de Galicia El precandidatoha calificado la jornada de "histórica" para el PP y para España y, además, ha animado a todos los inscritos a acudir a las urnas. "Hoy eliges al partido que quieres", ha dicho.También al mediodía votarán los precandidatos–en Ávila–,–en Albacete– y–en JÁvea, Alicante–.El precandidatoha sido el más madrugador. Ha acudido a su centro de votación de La Font de la Figuera a las 9.30 de esta mañana. Se espera que el siguiente en acudir a las urnas sea, que lo hará en la sede del distrito Salamanca, en la madrileña calle Goya, donde votará, se espera que media hora más tarde, la precandidataEl expresidente del Gobierno y del PP,, no participará este jueves en las votaciones de primarias para elegir al nuevo presidente de la formación porque considera que no sería "justo" por su parte "privilegiar" a un precandidato sobre los demás, máxime cuando todos han sido "leales colaboradores suyos". Eso sí, saluda que la campaña interna para pedir el voto de los afiliados se haya desarrollado de manera "ejemplar", según han informado fuentes conservadoras.Aunque el PP dice contar con, por lo que solo ese 7,6% del censo podrá acudir a votar este jueves. Algunos candidatos, como García-Hernández, Margallo y Casado, pidieron a la comisión organizadora que relajase los requisitos –el plazo para inscribirse acabó el 25 de junio–, de manera que hasta el mismo día de las votaciones los afiliados se pudieran apuntar. La demanda finalmente se rechazó.