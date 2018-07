JxCat, ERC y la CUP reafirman en el Parlament la declaración del 9N pese al aviso de los letrados

Publicada el 05/07/2018 a las 18:04 Actualizada el 05/07/2018 a las 18:13

El Parlament ha aprobado este miércoles la moción transaccionada entre JxCat, ERC y la CUP por la que la Cámarade la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 que el Tribunal Constitucional (TC) suspendió.La moción ha salido adelante con los votos a favor de JxCat, ERC y la CUP, con lay sin ningún voto más, ya que los diputados de Cs, PSC y PP no han votado.Antes de comenzar el debate, el presidente de la Cámara, Roger Torrent, ha pedido leer una nota que le habían enviado los letrados del Parlament en la que recomendaban "" por ir contra las resoluciones del TC. La nota, leída por el secretario tercero de la cámara, David Perez, advierte de que la transacción de los grupos "no resuelve" las cuestiones de posible inconstitucionalidad que presentaba la moción original, presentada por la CUP. "Recomendamos que no se tramite", finaliza la nota firmada por los letrados Antoni Bayona y Ferran Domínguez.Cs, PSC y PP han rechazado votar la moción. Los diputados de los tres grupos han estado en el hemiciclo y sentados en sus escaños, pero han rechazado votar en ninguno de los tres sentidos posibles: a favor, en contra o abstención. Durante la votación, los diputados de Cs se han mantenido con las manos levantadas y las palmas abiertas, para simbolizar su