Torra celebra que Sánchez quiera hablar "de tú a tú y de todo" y le planteará cómo "culminar" la independencia

Publicada el 05/07/2018 a las 12:10 Actualizada el 05/07/2018 a las 12:40

El presidente de la Generalitat,, ha loado este jueves la actitud del Gobierno central con su reunión del lunes 9 de julio con el presidente: "Es la primera vez que los gobiernos de Cataluña y España podrán hablar de tú a tú y de todo".En la sesión de control al Govern en el Parlament, ha asegurado quepero sin renunciar a la independencia, ya que en la reunión quiere plantear al presidente como "culminar el ejercicio del derecho de autodeterminación que empezó con el referéndum del 1 de octubre".Así, el presidente de la Generalitat insiste en que no renunciará al proceso soberanista, pero también, porque con los gobiernos de Mariano Rajoy nunca no hubo "la oportunidad de reunirse en la Moncloa para hablar de todo, y el PSOE da la oportunidad", y planteará a Sánchez otra reunión en septiembre en la Generalitat.Torra ha dicho que no hubiera ido si no hubiera podido hablar de todo en el encuentro, y considera muy importante explicar a Sánchez en qué punto se encuentra Cataluña y, sobre todo, conocer "" tiene para los catalanes.Aparte de autodeterminación, Torra abordará "por qué se llevan lazos amarillos" en solidaridad con los presos soberanistas;, y le pedirá que retire las impugnaciones del Gobierno central ante el TC contra leyes sociales catalanas que el Parlament aprobó en la pasada legislatura.Salgan o no acuerdos de la reunión, harámás allá del lunes y ha planteado celebrar con Sánchez otra reunión en septiembre en la Generalitat para dar continuidad a sus contactos.Torra ha destacado también que este jueves el Parlament aprobará una moción –impulsada por el PSC y pactada con JxCat, ERC, comuns y la CUP– que instará al Govern al "diálogo" tanto con el Estado como entre los partidos catalanes, y ha asegurado que la aplicará.El primer secretario del PSC,, ha elogiado que Torra haya aceptado esta moción socialista sobre el diálogo y también ha celebrado que el Govern activara el martes cuatro comisiones bilaterales Generalitat-Estado donde abordar temas pendientes. Iceta le ha pedido que en sus contactos con el Estado se vean reflejados "los grandes problemas de país" de Cataluña: ha citado los parados de larga duración, la inspección de trabajo, la infrafinanciación de la sanidad y la dependencia, y las políticas activas de empleo.La reunión con Sánchez ha monopolizado la sesión de control, y la líder de Cs,, ha criticado tanto al Gobierno como a la Generalitat: al primero porque lo ve débil frente a las aspiraciones soberanistas, y a Torra por "vivir en la burbuja del proceso" soberanistas y no defender los intereses del conjunto de catalanes, ha dicho.(PP) ha lamentado que Torra insista en defender ante Sánchez un referéndum, ya que considera que no representa a todos los catalanes, y le ha pedide: "Pase página, cambie de pantalla y, ya que va a ver al presidente del Gobierno, háblele de los problemas reales de los catalanes". El líder de los comuns,ha celebrado que Torra lleve al encuentro la recuperación de leyes suspendidas, y ha pedido al presidente catalán abordar "la hacienda propia" catalana que considera necesaria para implementar políticas públicas.Quim Torra viajará la semana que viene a Escocia para reunirse con la ministra principal,, ha anunciado él mismo en el Parlament durante la sesión de control al Govern.Ha explicado que Escocia es un referente para Cataluña porquepara tirar adelante un referéndum vinculante", y ha elogiado la actitud del gobierno británico de entonces, liderado por David Cameron, que lo avaló.Torra ha contrapuesto ese referéndum negociado con las cargas policiales en Catalunya el 1-O: "¿Alguien se imagina quehubiera entrado a los colegios electorales a apelar a los votantes?".Torra también ha loado que la reina de Inglaterra no intervino en ningún momento, mientras que ha insistido en criticarel 3 de octubre de 2017 contra los planes independentistas del Ejecutivo catalán liderado por Carles Puigdemont.