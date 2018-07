Directo | Aznar pide a Santamaría y Casado que sean "conscientes" de que hay que refundar para un PP "integrado y fuerte"

Publicada el 06/07/2018 a las 10:05 Actualizada el 06/07/2018 a las 12:08

Gracias a los candidatos, afiliados, equipo y a todos. Esta noche es histórica, hemos dado una muestra de que este partido está vivo, quiere ilusionarse y quiere un mejor futuro para España. Vamos hasta el final y vamos a ganar #IlusiónPorElFuturo pic.twitter.com/w2zd1cgxwQ — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 5 de julio de 2018

La exvicepresidenta del Gobiernoy el exvicesecretario de Comunicación del PPhan sido los dos candidatos ganadores de la primera vuelta de las primarias celebradas este jueves para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, al conseguir 21.513 (36,95%) y 19.967 (34,3%), respectivamente. Los dos se medirán en segunda vuelta, que tendrá lugar en elEn esa segunda votación en el cónclave, que tendrá lugar en el hotel Auditorium de Madrid,, de los que 2.612 han sido elegidos este mismo jueves en urna por los afiliados. Los otros 522 delegados que acudirán al cónclave son natos, es decir, miembros del partido.te cuenta, minuto a minuto, la actualidad sobre la sucesión de Mariano Rajoy:El presidente del PP balear, cree que "lo mejor para el PP" sería que tras los resultados de las primarias hubiera "una integración" de candidaturas para "intentar aglutinar una buena lista", una "responsabilidad" que considera que correspondería a la ganadora, Soraya Sáenz de Santamaría. En Baleares, Pablo Casado resultó ganador con 1.117 votos, seguido de Soraya Sáenz de Santamaría con 770 votos y María Dolores de Cospedal, con 424. En declaraciones a los medios, Company ha defendido que la "primera opción en democracia" debería ser siempre que el ganador sea quien deba "intentar liderar una lista unificada".El expresidente del Gobiernoha felicitado este jueves a Soraya Sáenz de Santamaría y a Pablo Casado y ha llamado de nuevo a refundar el PP porque, a su juicio, se necesita un partido "integrado y fuerte" para afrontar los desafíos que España tiene por delante, como el "separatismo". Aznar, que ha clausurado los cursos de verano de la fundación FAES que se han celebrado en San Lorenzo de El Escorial, ha insistido en que su posición sigue siendo "la misma", ya que cree que es " absolutamente indispensable la refundación del centro-derecha en España y es, por consiguienteestá convencido de que su proyecto "es ganador" y de que "la gente quiere ilusión, renovación y cambio". Ese es el mensaje que el propio Casado, después de comparecer ante los medios de comunicación, trasladaba anoche en la sede del PP a los miembros de su equipo, quienes como puede verse en un vídeo grabado de ese momento le recibieron con gritos de "presidente, presidente". "La gente quiere ilusión, quiere renovación, quiere cambio, quiere no hacer lo mismo con los mismos, sino integrar a más gente, ser más", dice Casado en ese vídeo tras agradecer a los suyos el trabajo y el esfuerzo.El coordinador general del Partido Popular,, ha afirmado este viernes que los afiliados al partido "quieren" que los dos finalistas para presidir la formación intenten el diálogo y ha descartado las hipótesis sobre la suma de fuerzas dentro de los 3.142 compromisarios que tendrán la última palabra en el cónclave del 20 y 21 de julio porque en política, "uno más uno no son dos" y "atribuirse compromisarios es muy complicado".El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría para las primarias del PP,, no cree que tenga ya un "no" definitivo del candidato Pablo Casado a la propuesta de buscar una lista de unidad de cara al cónclave que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio y dice que ahora, se abre el momento de que hablen entre ellos. "Yo no creo que sea así", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press preguntado por si las declaraciones de Casado tras los resultados de la votación apostando por llegar hasta el final implican que ya ha descartado la unión de fuerzas que defendió justo después Sáenz de Santamaría. Sobre este asunto y a falta de conocer al detalle la relación de los 3.134 compromisarios que decidirán con su voto la presidencia del PP, Ayllón ha comentado que "hay algunas cuestiones que se pueden más o menos empezar a percibir" sobre su posición al respecto, porque "personas que van a emitir su voto en representación del conjunto de afiliados".El alcalde de Málaga,, ha afirmado que "todo resultado" que salga de la votación de los compromisarios en el cónclave del PP que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio, incluso aunque su voluntad contradiga la de la militancia, que ha situado a Soraya Sáenz de Santamaría en el primer lugar, seguida de cerca por Pablo Casado, en la carrera sucesoria a la presidencia del partido.