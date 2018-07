El guardia civil de La Manada seguirá en libertad hasta que la Audiencia de Navarra decida sobre su situación

Publicada el 06/07/2018 a las 09:41 Actualizada el 06/07/2018 a las 09:49

El guardia civil de La Manada que intentó renovar el pasaporte seguiráhasta que la Audiencia de Navarra decida esta semana o la próxima sobre su situación, según informaron fuentes judiciales.En la vista, que se ha prolongado durante algo más de cuatro horas, han comparecido nueve testigos. Por un lado, tres agentes de la oficina del DNI y otros tres del juzgado en el quefirma los lunes, miércoles y viernes. Por otro lado, a petición del guardia civil, han testificado su pareja, su madre y una amiga.Han estado presentes en la comparecencia la Fiscalía y los abogados de la víctima (acusación particular) y del Gobierno de Navarra y del Ayuntamiento de Pamplona, personados en la causa como acusación popular. Por su parte, el guardia civil y su abogado han seguido la sesión porEn la comparecencia, la acusación particular y las acusaciones populares han solicitado este juevesde Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil integrante de La Manada, por considerar que vulneró las medidas cautelares de su libertad provisional al intentar renovar el pasaporte.Las acusaciones han realizado esta solicitud durante la vista que ha tenido lugar este jueves en la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, mismo tribunal que dictó sentencia y la puesta en libertad de los cinco condenados a nueve años de prisión por un delito de abuso sexual en los Sanfermines de 2016.El tribunal dictó el pasado 21 de junio la puesta en libertad provisional de los, imponiéndoles diversas medidas cautelares, entre ellas, la obligación de entregar el pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.La vista se ha celebrado a petición del Ministerio Fiscal, "ante el riesgo de fuga manifestado por el intento de quebrantamiento de la medida expresamente acordada en el auto de que -el condenado- no podía obtener un nuevo pasaporte".