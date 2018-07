El JEMAD dice que Trump no puede dictar el gasto militar de España

Publicada el 06/07/2018 a las 13:51 Actualizada el 06/07/2018 a las 14:04

El jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),, ha señalado este viernes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , no tiene potestad para dictar cuánto dinero debe destinar el Gobierno español en gasto militar porque España se rige por su "compromiso" con la OTAN y tiene otras "contribuciones".Así lo ha explicado tras la clausura del curso La amenaza híbrida. Dilemas, retos y respuestas, que ha tenido lugar durante esta semana en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). Allí ha recordado queen gasto militar, sino que hay que aproximarse."A mí no me escribe el presidente Trump", ha apuntado Alejandre, quien ha añadido que lo único que sabe "seguro" es que el Estado español tiene un compromiso con la OTAN –alcanzado en la Cumbre de Gales (2014) y reafirmado en laen 2017–, "que es el que hay que respetar".Asimismo, el JEMAD ha indicado que h, además de con la cifra próxima al 2% del PIB que ha exigido Trump por carta a varios países miembros. En concreto, ha recordado que el Estado español aporta otras "contribuciones", como la formación militar a otras naciones.De hecho, según ha señalado, esta seráel 11 y 12 de julio en la cumbre de la OTAN, donde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y Trump se verán las caras por primera vez.