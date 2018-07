Facebook pide disculpas por clasificar la Declaración de Independencia de EEUU como discurso de odio

Publicada el 06/07/2018 a las 17:34 Actualizada el 06/07/2018 a las 18:09

La red social Facebook ha pedido disculpas después de que suidentificara como discurso del odio y eliminara una publicación de un medio estadounidense que recogía un pasaje de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, informa Europa Press. Facebook ha decidido restituir en su plataforma la publicación del periódico de Texas (Estados Unidos), The Liberty County Vindicator, y ha considerado como unla retirada de un 'post' "que no incumplía las normas de la comunidad", según ha reconocido la compañía estadounidense al medio local a través de un email.El pasado mes de febrero, Facebook habíauna publicación de The Vindicator perteneciente a una serie de 'posts' que recogían la declaración por partes. En concreto, la red social eliminó el 'post' que contenía los párrafos entre el 27 y el 31, alegando que había detectado contenido con discurso de odio.El pasaje eliminado en cuestión, escrito por Thomas Jefferson , hace referencia a los abusos del rey de Inglaterra Jorge III hacia lasThe Vindicator, que ha valorado el incidente como "una acción automatizada", ha considerado que el bloqueo se debe a una parte de la declaración en la que se menciona a los, en referencia a los pueblos nativos americanos.Facebook, tras las protestas de los editores del medio texano, ha, pidiendo disculpas al periódico . Además, ha asegurado también haber retirado cualquier otro bloqueo relacionado con la publicación afectada.