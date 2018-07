Los militantes andaluces deciden la victoria de Santamaría al darle 4.000 votos más que a Casado

Publicada el 06/07/2018 a las 00:19 Actualizada el 06/07/2018 a las 01:17

El resultado de Canarias

La exvicepresidenta del Gobiernose alzó este jueves con la victoria en la votación de los militantes del PP para renovar el liderazgo del partido gracias sobre todo a sus buenos resultados en algunas de las comunidades con más afiliados registrados:Muy cerca de ella, pero en segunda posición, se situó el exvicesecretario de Comunicación,, vencedor en, otra de las comunidades con mayor número de militantes, así como en Balears y la Región de Murcia.La diferenciala han marcado los militantes andaluces, más de la mitad de los cuales han apoyado a la exvicepresidenta y han relegado a Casado al tercer lugar.hasta hace pocos días secretaria general del PP, se convierte enSu victoria en Galicia, Asturias o Castilla-La Mancha no le permite pasar a la segunda fase, en la que los compromisarios del PP decidirán, en el congreso del 20 y 21 de julio, quién será el sustituto o sustituta de Mariano Rajoy, entre los nombres de sus rivales, Santamaría y Casado.La victoria de la exvicepresidenta en Andalucía, donde votaron 10.251 personas, ha sido. Aquí sumó 5.581 votos (algo más del 54%) y, lo que también es muy importante, relegó a Casado al tercer lugar con 1.663 papeletas —Cospedal ocupó la segunda plaza con 2.907 votos—. Los casi 4.000 votos andaluces de diferencia entre Santamaría y Casado (exatamente 3.918) han acabado resultando decisivos para apuntalar esa ventaja de 1.546 votos con la que la vicepresidenta se ha situado primera en el cómputo general.A este apoyo, incontestable, Santamaría ha sumado(1.139 papeletas por 447 de Casado) y, aunque por margen más estrecho, la primera posición en las preferencias de los afiliados en otras cinco comunidades (País Vasco, Cantabria, La Rioja, Castilla y León, Comunitat Valenciana) y Melilla.Su victoria más relevante tuvo como escenario la Comunidad de Madrid, donde consiguió el respaldo de 4.487 militantes frente a los 1.613 de Santamaría, desplazada al tercer lugar por Cospedal (1.811 votos). Fueron 2.874 votos más para Casado que para la exvicepresidenta, aunque al final no sumaron lo suficiente como para compensar el resultado en Andalucía.Su victoria en el resto de territorios (Aragón, Cataluña Extremadura, Balears, Murcia y Navarra), sin embargo, no alcanzó para batir a la exvicepresidenta. Lo abultado de su victoria en Murcia, Cataluña, Navarra o Balears no ha sumado lo suficiente porque se trata de comunidades con cifras de inscritos para votarCospedal se ha quedado con el resto:. Su mejor resultado lo registró en territorio castellanomanchego, su área de influencia natural. Allí arrasó con 2.922 sufragios, frente a los 1.113 de Casado o los 423 de Santamaría. En Galicia, en cambio, la diferencia con sus rivales no fue tan destacada: 1.560 frente a 1.160 de Casado y 1.104 de Santamaría.