Pedro Sánchez se reúne con Obama en un hotel de Madrid donde se celebra la cumbre sobre economía circular

Publicada el 06/07/2018 a las 16:59 Actualizada el 06/07/2018 a las 17:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al ex presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Obama alerta contra los líderes que "explotan las divisiones"

El presidente del Gobierno,, se reunió este viernes con el ex presidente de Estados Unidosen el hotel de las afueras de Madrid donde se celebra una cumbre sobre economía circular. Informa Europa Press.La cita, que no estaba prevista en la agenda oficial de Sánchez, se ha producido después del Consejo de Ministros , y sin que pudieran verla los periodistas que cubren ese foro de la Advanced Leadership Foundation, donde este viernes Obama ha impartido una conferencia. Según las mismas fuentes, Sánchez y Obama pudieron encontrarseLa reunión fue, según la portavoz del Gobierno ––, una cita "cordial, de dos personas que saben mucho de", en palabras de la ministra. "Un encuentro", mencionó la socialista."Sintonía y cordialidad en el encuentro con Barack Obama. Compartimos laen cambio climático, energías renovables , migración e igualdad de género ", ha escrito Sánchez en su cuenta de Twitter junto a dos fotografías tomadas en el encuentro.En su conferencia durante el foro de la Advanced Leadership Foundation, Obama ha alertado de losque representan los líderes políticos que fomentan y "explotan las divisiones" basándose en cuestiones como lao la, en lugar de buscar la unión a partir de valores o ideales. También ha criticado a quienes niegan la existencia del, un fenómeno contra el que ha llamado amediante la inversión en tecnologías que reduzcan su impacto.Así, el estadounidenseha dejado claro que los líderes políticos que alientan las diferencias entre los ciudadanos provocan que "la democracia empiece a erosionarse" y que "comiencen a surgir tendencias peligrosas ". Por ello, ha hecho un llamamiento a promover "la" en la sociedad y ha subrayado que la integración de los grupos distintos es una de las "principales fortalezas" de un país como Estados Unidos.Tras alertar de que el mundo está experimentando un "", Obama ha reclamado que no se deje de invertir en la lucha contra el cambio climático y ha subrayado la importancia de las inversiones en este cambio como forma de impulsar la economía y el desarrollo sostenible.El exmandatario estadounidense ha mostrado su preocupación por la existencia de un discurso político en el que hasta se llegan ay ha mencionado en concreto el caso de líderes políticos que lleguen a rechazar que exista el cambio climático y que este fenómeno tenga consecuencias.