Un excargo de la Comunidad de Madrid mantiene que González ordenó recaudar un millón de euros para el PP madrileño

Publicada el 06/07/2018 a las 17:25 Actualizada el 06/07/2018 a las 17:26

"Contratos cautivos"

El ex director la Agencia de Informática y Comunicación () de la Comunidad de Madridratificó este viernes que el ex presidente madrileño Ignacio González le pidió en torno aal ex consejero delegado de la agenciapara financiar determinadas campañas del PP madrileño, aunque ha precisado que él no tenía influencia alguna en las adjudicaciones.Las declaraciones, recogidas por Europa Press, se realizaron en calidad deante el magistrado de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica Así, Corujo explicó que Martínez Nicolás le comentó que se sentíapor el encargo hecho por Ignacio González mientras era presidente, si bien ha apuntado no le consta que se pagaranpor parte de empresas contratadas con la ICM.Al respecto, el ex directivo de la agencia ha asegurado que él formaba parte de laspero que no ocurría lo mismo con Martínez Nicolás, ya que este no acudía a los comités de dirección ni a las mesas de compra. De hecho, ha dicho que el exconsejero actuó siempre de la mejor manera, según las citadas fuentes.El magistrado que comenzó instruyendo la trama Púnica, Eloy Velasco , consideró a Corujo "" de los hechos precisamente por su posición dentro de esta agencia. En su declaración ante la Fiscalía Anticorrupción en el año 2015, el testigo expuso que existían determinados contratos "inflados" de la entidad pública con las mercantiles(PWC) eEn esta ocasión, y preguntado por estos contratos, el testigo mencionó que desconoce si existíanpuesto que la gestión de estos acuerdos se llevaba a caboy que el responsable era el entonces secretario general técnico de la Consejería de Economía y Hacienda,, quien sustituyó a Martínez Nicolás en el cargo desde el año 2014.A preguntas de la fiscalacerca de los "contratos cautivos" con los que González habría ordenado recaudar un millón de euros para financiar irregularmente al PP madrileño y a los que hizo referencia en la denuncia que antepuso en la Fiscalía Anticorrupción, Corujo explicó que en este tipo de adjudicaciones siempre hay una empresa que, por suy suen la materia, suele ser la que gana los concursos públicos.Al respecto ha matizado que las órdenes de los contratos vienen dedentro del Gobierno regional y que ICM es simplemente el brazo ejecutor, aunque ha asegurado que no conoce ningún alto cargo de Indra, a quien se le habría encargado la adjudicación del recuento electoral de las elecciones autonómicas.La versión que prestó este testigo enfue clave para el inicio de la investigación Lezo sobre presuntas irregularidades en el. Precisamente, tanto Martínez Nicolás como Ignacio González están investigados en esta causa, siendo este último el presunto cabecilla de la misma.