Feijóo cree que "sería bueno" una candidatura única para "relanzar el partido y no fracturarlo"

Publicada el 07/07/2018 a las 13:55 Actualizada el 07/07/2018 a las 13:56

Unión de candidaturas

El jefe del Gobierno gallego y presidente del PPdeG,, incidió este sábado en la importancia de que el Congreso en el que los populares elegirán a su nuevo líder debe servir para "relanzar el partido, no para fracturarlo"; al tiempo que expresó que "sería bueno" que finalmente se crease una "única" candidatura de consenso que, a su juicio, puede darse "antes, durante y después" del cónclave que el PP celebrará los días 21 y 22 de julio, informa Europa Press.Feijóo atendió a los medios en la mañana de este sábado en Baiona (Pontevedra), donde ha presidido el acto de inauguración de las obras de rehabilitación y restauración del edificio Sancti Spiritus, destinado a la biblioteca municipal y el archivo histórico.Allí, cuestionado sobre un hipotético respaldo por parte de María Dolores de Cospedal a la candidatura de Pablo Casado para hacer frente en el Congreso a la vencedora de la primera vuelta de las primarias, Soraya Sáenz de Santamaría; Feijóo insistió en que ya "solo" quedan "dos candidaturas, ya no hay seis", por lo que la decisión definitiva sobre el relevo de Mariano Rajoy al frente del partidoque representarán los territorios en la cita de dentro de dos semanas."La mayoría de esas personas fueron escogidas de manera democrática el día en que se escogieron a los dos de los seis candidatos que se presentaban. Ya no hay más candidaturas que dos.tienen que tomar una decisión, una por cada una de esas personas elegidas democráticamente para que representen al conjunto de la militancia", incidió el presidente del PPdeG , que estará representado en el Congreso por 327 compromisarios, la cuarta delegación más grande tras Andalucía, Valencia y Castilla y León.Así, defendió el sistema de doble vuelta "plenamente democrático y muy extendido en muchos países" elegido por el Partido Popular para la elección de su nuevo líder.Un proceso que concluirá en un Congreso en el que, para Feijóo, el objetivo debe ser. "Lo que tenemos que hacer es felicitar a Soraya Sáenz de Santamaría porque ha obtenido más votos que Pablo Casado en la primera cita con las urna y ahora el conjunto de los 3.000 (compromisarios) tiene que elegir cuál de los dos candidatos es el que obtiene más votos", apostilló.Cuestionado sobre su opinión acerca de la posibilidad de que finalmente Casado y Sáenz Santamaría se unan en torno a candidatura única, Feijóo resaltó que "sería bueno" para el partido. "Sería bueno, sin duda, y estoy convencido de que lo vamos a conseguir,, que se puede conseguir antes, durante y después del Congreso", apuntó.En esta línea, aseveró que el deseo de la militancia popular es que el partido "salga unido y reforzado" del proceso de renovación que encara su fase final, en la que los dos candidatos en liza. "Primero tienen que convencer, porque si no, no van a vencer", añadió.Todo ello con la vista puesta en la cita con las urnas a nivel autonómico y municipal de 2019 y las elecciones generales del 2020, comicios que, para Feijóo, el PP debe afrontar siendo una formación "más fuerte" para "ser capaz de ganar desde la fortaleza"."Los congresos se hacen para relanzar el partido, no para fracturarlo.. Soy optimista en cuanto que vamos a ser capaces de sumar y reforzar el PP", ha concluido.