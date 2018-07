Publicada el 07/07/2018 a las 12:05 Actualizada el 07/07/2018 a las 13:41

Algo propio de la Inquisición

El PDeCAT someterá a votación del Pleno del Congreso lade laal considerar que se trata de un tribunal más bien"político", sucesor, llega a decir, de losy de la, y cuya existencia cree que no tiene sentido tras la desaparición de la banda terrorista ETA Así se recoge en una de lasque los independentistas catalanes han presentado en el Congreso a la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) correspondiente al año 2016 y que se votarán en un próximo Pleno ordinario de la Cámara Baja.En concreto, el PDeCAT quiere que el Congreso inste al órgano de gobierno de los jueces a que se posicione a favor de la supresión de la Audiencia Nacional porque cree que, en las, tras el fin de la lucha armada de ETA, está "más cerca" de ser unque un tribunal del Estado de Derecho.Es más, los deseñalan que "a veces" la Audiencia Nacional lleva adelante una labor "continuadora" de "las funciones de los, de inquisición", según reza el texto registrado y recogido por Europa Press.La Audiencia Nacional, creada en 1977, es un tribunal con jurisdicción en todo ely que centraliza la investigación de delitos especialmente graves establecidos por ley como el, ela gran escala, los delitos de la Corona o lacuyo ámbito de actuación sobrepasa a una comunidad autónoma.Por eso viene investigando todos los casos de terrorismo, tanto de ETA como de corte yihadista, la actividad de las grandes redes de narcotráfico, delitos económicos que causan grave perjuicio a la economía nacional como Banesto o Bankia, y tramas de corrupción muy ramificadas como el caso Gürtel o las actividades del clan Pujol.En relación con Cataluña, y mientras else ha ocupado de la investigación de los aforados por el referéndum ilegal del 1 de octubre, la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional se ha encargado de la causa que afectaba a los funcionarios y ha acabado procesando por sedición, entre otros, al ex jefe de los Mossos d'Esquadra