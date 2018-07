Casado busca el apoyo de los compromisarios: "No hemos llegado aquí para hacer lo mismo con los mismos"

Publicada el 08/07/2018 a las 16:15 Actualizada el 08/07/2018 a las 16:16

Integrar después del congreso

El candidato a la presidencia del PP , Pablo Casado, volvió a defender este domingo que su proyecto es "integrador", incidiendo en que en él "cabe todo el mundo", y aseguró que inicia esta segunda fase hasta llegar al congreso nacional del 20 y 21 de julio buscando el apoyo de los compromisarios., sostuvo, informa Europa Press.Así se pronunció, en declaraciones a los periodistas, en el municipio malagueño de Fuengirola, en el que prosiguió su campaña y donde aseguró que ha hablado con "todos" los candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta. "Los cinco estamos bastante en la línea de un proyecto de partido que defienda principios y valores sin complejos y quiera llegar al Gobierno de España para cambiar las cosas", remarcó."No hemos llegado aquí para hacer lo mismo con los mismos, sino para contar con todo el mundo, pero también con más gente", sostuvo, al tiempo que consideró quedonde a los compromisarios se les diga "recuerda quién te ha puesto". "Que sepan que en este proyecto contaremos con ellos y también con más gente", defendió.El candidato a la presidencia del PP estuvo acompañado por militantes de la provincia de Málaga y alcaldes de otras localidades andaluzas como Vejer de la Frontera (Cádiz) o Coín (Málaga), la exalcaldesa de Fuengirola Esperanza Oña, el senador malagueño Joaquín Ramírez, entre otros. Ante ellos, y con gritos de "¡Pablo presidente!", el conservador insistió en que su proyecto es "ambicioso", y el partido que quiere "ganador e integrador"."No podemos ser el, sino el PP , el que transforma la sociedad, creamos empleo, y con el empleo pagamos el estado de bienestar, y con el estado del bienestar, cohesionamos la sociedad", manifestó.Cuestionado por la neutralidad del PP andaluz en estas primarias, indicó que es "evidente" que no ha existido, pero insistió en que ahora se abre "otra etapa" en la que quiere contactar. "Los compromisarios tienen derecho a decidir en el congreso, el PP tiene que respetar las normas que nos dimos, y la dirección nacional tendrá que integrar después del congreso y tener la mayor representación posible del partido, incluidas las candidaturas que no han pasado el corte", enfatizó.Para su proyecto político, apuntó, "Andalucía es fundamental" y recordó que en esta comunidad autónoma tiene el apoyo de "muchos"., aclaró, añadiendo que se quiere a gente "con talento para ganar elecciones, a gente con experiencia de haber gobernado, y a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que piden paso"."Quiero contar con muchos andaluces en mi dirección nacional, y quiero que mi dirección nacional se vuelque en esta tierra para mantener gobiernos como éste de Fuengirola o de Málaga, o para recuperar los que tuvimos antes de 2015, y por supuesto para alcanzar aquellas ciudades y la Junta, donde nunca hemos gobernado", afirmó Casado, quien indicó que las elecciones internas han arrojado un resultado que "no es tan uniforme".El conservador añadió que "no es bueno" que se esté hablando de, porque cada uno tendrá sus "fortalezas y sus debilidades". El PP, agregó, tiene que ser un partido para ganar al PSOE y no estar configurado "sólo con un candidato, como Ciudadanos", sino con sus concejales, diputados, parlamentarios, diputados provinciales, alcaldes, etcétera: "Todos hacemos que este partido gane elecciones".El candidato consideró que tiene "muchas posibilidades" de hacerse con el liderazgo del partido a nivel nacional: "Intentaremos convencer a todo el mundo que este proyecto es integrador", reiterando que el modelo escogido tenía dos urnas, una con el voto a los candidatos y otra para los compromisarios, haciendo un símil con el fútbol o la fórmula uno."En esta candidatura, es un PP en el que quepa todo el mundo. No voy a partir de ninguna cuestión preexistente ni de ningún problema, se puede contar con todo el mundo, no se debe excluir a nadie, sino contar con quienes ganan elecciones. Tenemos nuestras diferencias, pero quiero ir directamente a lo que necesitamos", concluyó.