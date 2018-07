Condenado a casi 50 años de cárcel el exprofesor del Valdeluz por 12 delitos de abuso sexual

Publicada el 09/07/2018 a las 10:03 Actualizada el 09/07/2018 a las 11:24

Fiscalía había pedido 69 años

De besos a tocamientos

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un total deal exprofesor del colegio Valdeluz cometidos contra alumnas de este centro escolar entreAsí consta en la sentencia, fechada a 3 de julio y a la que ha tenido acceso Europa Press, donde, tras un estudio detallado del caso, el Tribunal concluye que, y su relación con sus alumnos y alumnas era " cercana y cariñosa ";, y en verano, barbacoas en su casa, "sintiendo por él todas las denunciantes una admiración superior a la normal".Según el tribunal,que tanto ponía en prácticael acusadocomenzando con besos, abrazos, cosquillas, hasta ir aumentando los toqueteos progresiva y gradualmente en el tiempo, poco a poco, llegando a me interior de los muslos, espaldas, senos y nalgas".De hecho, añade que llegó a restregar "en alguna ocasión su pene en sus espaldas o llevando el acusado la mano de alguna de ellas a su miembro, por fuera de la ropa". Asimismo, ", escudándose muchas veces en la necesidad de llevar a cabo correcciones posturales mientras estaban sentadas tocando el piano".En otras ocasiones,/as a la pantalla donde se proyectaban -en penumbra- audiovisuales musicales, llevaba a cabo también tocamientos sobre las menores, a quienes sentaba a su lado.Individualizadamentela conducta que se llevó a cabo sobreSolamente sobre dos de ellas no se considera acreditada la conducta. En un caso, dada la retractación total en el acto del juicio de cuanto había declarado hasta ahora en el sumario, y en otro, dada una insuficiencia de prueba a la luz de las exigencias que ya se han comentado; especialmente en cuanto a los elementos corroboradores.En el juicio, que se celebró a puerta cerrada, el representante del Ministerio Fiscal pidióEl profesor estuvo en febrero de 2014 dos meses en prisión preventiva.Además, solicitó al Valdeluz y a su aseguradora, Mapfre , ela siete menores por los daños morales. Y reclamó 240.000 euros al acusado y a la academia Melodía Siglo XXI como responsable civil subsidiario.Andrés D.D., queafirmó en el juicio que lase debía a tres motivos: a que tenían "demasiadas" hormonas adolescentes; a su deseo de conseguir dinero a través de la indemnización que se le imponga y; a "una venganza" de las chicas hacia su mujer.Pese a esta tesis, las víctimas fueron ratificando a lo largo de las sesiones los abusos sexuales. Muchas de ellas manifestaron que no denunciaron los hechos cuando pasaron porque, quien dirigía la academia donde habrían sucedido la mayoría de los abusos.El profesor trabajó en el colegio Valdeluz desde 1999 donde impartía Ética, Música y Religión. Además, era tambiénen un local próximo al centro escolar donde impartía clase a algunas menores que eran también alumnas suyas en el Valdeluz.Durante el transcurso de las clases, según el relato del fiscal, "sobre las menores" y la privacidad de las clases individuales que impartía, el acusado "siempre con la intención de satisfacer su deseo sexual" fue desplegando conductas sobre las menores que "progresivamente" pasaron de besos a caricias en las piernas y tocamientos.Incluso,"y llegando en algún caso concreto a introducir sus dedos en la vagina de las menores".Pero en su última comparecencia judicial,, se ratificó en su inocencia y aseguró desconocer los motivos que llevan a las menores a señalarle, puesy no cree que existiera una especial animadversión de las chicas hacia él.El profesor, único acusado del caso y detenido el 11 de febrero de 2014,, pero el juez decretó posteriormente su libertad condicional, con obligación de comparecer en el juzgado los días 6 y 20 de cada mes, la retirada del pasaporte y la prohibición de acercarse al centro educativo.