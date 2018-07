Esperanza Aguirre reivindica un debate de candidatos: "Yo no sé cuál es la ideología de Sáenz de Santamaría"

Publicada el 09/07/2018 a las 09:48 Actualizada el 09/07/2018 a las 10:10

La expresidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional,, ha reivindicado este lunes que se celebre un debate entre los dos candidatos a presidir el partido para ver si de ese modo, acaba averiguando cuál es la ideología de la aspirante, ya que desconoce cuál es su forma de pensar y considera, que en cualquier caso, no se ha visto durante los años de gobierno."Yo no sé cuál es la ideología de Sáenz de Santamaría. A lo mejor en el debate nos vamos a enterar. Si hay un debate, pues ella nos lo dirá", ha comentado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha cuestionado que la propia candidata diga que no es socialdemócrata: "Ah, ¿no? ¿Y por qué ha tenido al ministro Montoro ahí?", ha ironizado.También ha cuestionado que Santamaría defina su ideología como "la del PP". "Yo sé cuál es la ideología del PP y es la queha defendido y que por desgracia no se ha aplicado en los últimos años. Y no es que lo diga yo: es que María Dolores de Cospedal dijo en una entrevista poco antes de que votásemos los afiliados que había quedel partido que durante el Gobierno habíamos olvidado. Si los olvidamos estando en el Gobierno, ¿dónde van a estar?", ha señalado.