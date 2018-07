La dirección de Podemos sigue preocupada por los planes de Teresa Rodríguez en Andalucía, a un día de las primarias

Publicada el 09/07/2018 a las 16:58 Actualizada el 09/07/2018 a las 17:41

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado este lunes que la dirección estatal siguepor las condiciones en las que la secretaria general del partido en Andalucía, Teresa Rodríguez, pretende llevar a cabo la confluencia con IU para las próximas autonómicas, informa Europa Press.Así lo ha asegurado en declaraciones a La Sexta a un día de que comiencen las votaciones de las primarias que ha puesto en marcha Podemos Andalucía para confeccionar las listas para esa cita con las urnas; primarias en las que Rodríguez compite por elde la candidatura contra Isabel Franco, la diputada en el Congreso por Huelva afín a Pablo Iglesias. Además, ha surgido una tercera candidata a la Presidencia de la Junta, la psicóloga y concejal del Ayuntamiento de Nívar (Granada) Leticia García Panal, bajo el lema "Granada imagina Andalucía".Echeniqueen esas primarias, a través de la candidatura de Franco. "Las tres candidaturas son netamente andaluzas, como no puede ser de otra manera, y nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar que el proceso es un éxito, cosa que estamos haciendo en coordinación con la dirección andaluza", ha afirmado.Eso sí, el 'número tres' de Podemos sí ha señalado que la cúpula estatal sigue preocupada por "el futuro de la organización en Andalucía", en lo que tiene que ver con el modo en que Rodríguez pretende desarrollar la confluencia con IU, y laaprobado a nivel estatal para concurrir junto a sus aliados.La líder andaluza cerró con IU una hoja de ruta que, según denunció Echenique en su momento, contravenía las reglas marcadas por el partido morado, como por ejemplo, la obligación de que el nombreforme parte de la marca electoral de las coaliciones.Los pasos de Rodríguez generaron un gran malestar tanto en la dirección estatal como en el, lo que llevó precisamente a Franco a dimitir de su cargo en la Ejecutiva autonómica, y a impulsar el manifiesto 'Defender Podemos Andalucía', que ahora ha transformando en candidatura para las primarias.Echenique y Rodríguez mantuvieron una mediados de junio, pero el intento fue en vano, ya que el secretario de Organización ha afirmado este lunes que la dirección estatal sigue "preocupada" por los planes de la líder andaluza.Por otro lado, días atrás, Teresa Rodríguez propuso a Isabel Franco mantener unen Podemos Andalucía, "como una oportunidad para dar a conocer mejor a los inscritos las propuestas de cada candidata y hacerlo en un debate compañero donde prime lo político". De momento, no se ha dado a conocer fecha para la celebración de este debate.En concreto, ha señalado que "en estos momentos, la única marca electoral que se ha lanzado no contiene el nombre de Podemos, cuando elhan dicho que quieren ver el nombre de Podemos en la marca electoral". Echenique se refería a la plataforma 'Adelante Andalucía' impulsada por Rodríguez y el coordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo, como parte de su acuerdo electoral.Según Echenique, los inscritos de Podemos decidieron que el nombre del partido morado debía figurar en la marca electoral, no porsino "desde un análisis lúcido de la realidad, que identifica a Podemos como la principal herramienta del cambio, no sólo en Andalucía sino en todo el Estado".Asimismo, el dirigente 'morado' ha criticado que Rodríguez mantenga sobre la mesa la posibilidad de realizar una "segunda votación" en ese otro espacio, a modo de primarias conjuntas con IU, para terminar de configurar las listas, para lo que también han elaborado un "censo"al de Podemos "No conocemos las reglas y no sabemos qué recorrido va a tener y si se plantea ese espacio como algo más, como un censo para una votación, o si pretende tener", ha señalado Echenique."Esto sí preocupa a la dirección estatal, pero las primarias para conformar las papeletas es una cosa andaluza, y ahí Madrid no juega de ninguna manera ni debe hacerlo", ha enfatizado el secretario de Organización, tras señalar que serán los inscritos andaluces de Podemos los que decidirán quién conforma la