Torra advierte a Sánchez que "cualquier solución pasa por el derecho a la autodeterminación"

Publicada el 09/07/2018 a las 16:24 Actualizada el 09/07/2018 a las 18:06

El president de la Generalitat,, ha transmitido este lunes a, durante el encuentro de dos horas y media que han mantenido en Moncloa, quepara conseguir la independencia de Cataluña.Tras precisar que el que debería haber acudido a la reunión es Carles Puigdemont por haber ganado las elecciones, el jefe del Ejecutivo catalán ha insistido ante Pedro Sánchez en el derecho de autodeterminación y ha recalcado que cualquier solución para el conflicto, que ha calificado de político, "pasa por ejercer ese derecho". Ha añadido quecatalana reclama un referéndum en este sentido.Joaquín Torra ha precisado que valora especialmente la "" entre el Gobierno español y catalán y se ha lamentado de la diferente situación en que se encuentran los políticos independentistas presos en España, a los que ha llamado presos políticos y los huidos que hay en Europa, a los se ha referido como "exiliados".El president ha señalado que ha visto "a un presidente Sánchez que ha escuchado, que tomaba notas y eso me ha gustado”. Y ha destacado el “reconocimiento mutuo, institucional y de proyectos” con el presidente del Gobierno. “Hemos establecido una relación bilateral que tendrá continuación en una próxima reunión a celebrar lo antes posible en Barcelona”, ha agregado. Y ha valorado que Sánchez haya reconocido que existe "un problema político y que se debe solucionar políticamente".Torra ha agradecido al jefe del Ejecutivo que se haya podido" en la reunión, también de la autodeterminación, y ha pedido "inteligencia colectiva" para llegar a acuerdos. El president ha dicho que ve un "hilo de esperanza" que confía se vaya concretando en próximas reuniones. "Si partimos del reconocimiento de que hay un problema político, hay que hacer esfuerzos para encontrar soluciones políticas", ha señalado.El president ha animado a Pedro Sánchez a "avanzar en" y ha expresado su deseo de que haya "decenas y decenas de referendos sobre la república en los municipios de España". Según ha dicho, también habló de impulsar la república en sus conversaciones con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y con el coordinador federal de IU, Alberto Garzón.Torra se ha referido a una iniciativa de una plataforma ciudadana que el pasado 22 de junio organizó una consulta en el barrio madrileño de Vallecas, y ha dicho que "no debería ser una anécdota, sino el inicio" de otras iniciativas similares. "En todo lo que respecta a la república nos tendrán a su lado", ha dicho, aunque ha admitido que Sánchez no le ha respondido sobre este asunto.Según ha dicho, en la reunión sí han hablado sobre el papel del rey en Cataluña, y él le ha insistido a Sánchez en que, a su modo de ver, el mensaje del rey del 3 de octubre "" y que "hirió profundamente el sentimiento de muchos catalanes" sin que haya habido una petición de disculpa. Insistiendo en ese malestar con el rey, ha confirmado que la Generalitat no invitará a Felipe VI a participar en los actos de homenaje previstos para el 17 de agosto, con motivo del primer aniversario de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils (Tarragona), que causaron la muerte a 16 personas.Torra ha dicho que le parece bien que el Gobierno y su presidente quieran estar en ese día, destinado a "" y "agradecer a las fuerzas de seguridad y servicios sociales y de emergencia lo que hicieron ese día". De la presencia del rey, ha añadido, no ha hablado con Sánchez. Días después de los atentados, Felipe VI acudió junto al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la manifestación convocada para condenar el terrorismo, y ambos fueron recibidos con abucheos por una parte de los manifestantes.