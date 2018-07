Valerio: "Estoy convencida de que los bancos serán solidarios con el sistema público de pensiones"

Publicada el 09/07/2018 a las 11:52 Actualizada el 09/07/2018 a las 12:33

La mesa de pensiones, antes de finalizar julio

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,, se ha mostrado este lunes "convencida" de que los bancos serán "solidarios" con el sistema público de pensiones y no repercutirán en los ciudadanos el llamado impuesto a la banca que plantea el PSOE para financiar las pensiones, en caso de que éste finalmente se implante.Valerio, en declaraciones a la cadena Cope recogidas por Europa Press, espera esa solidaridad, entre otras cosas, porque los bancos tienen comoa los más de 10 millones de pensionistas con los que cuenta España, sumando los que están en el sistema contributivo, los que están en el asistencial y los de Clases Pasivas."Estoy convencida de que, igual que este país ha sido solidario con la banca y con las cajas de ahorros quebradas,, entre otras cosas porque los pensionistas son sus clientes", ha insistido Valerio.La ministra ha señalado que el impuesto a la banca propuesto por el PSOE, al igual que el impuesto a las tecnológicas que planteó el PP, tienen que debatirse para llegar a acuerdos dada la actual aritmética parlamentaria.Valerio ha recordado que el artículo 9 de la Ley General de la Seguridad Social contempla la posibilidad de ayudar a financiar el sistema público de, aunque no es la única medida con la que el Gobierno de Pedro Sánchez espera conseguir más dinero para la caja de las pensiones.Así, la ministra de Trabajo ha explicado que el acuerdo salarial alcanzado entre sindicatos y patronal para el periodo 2018-2020 impulsará los ingresos por cotizaciones al mejorar los sueldos de los trabajadores.También es objetivo del Gobierno crear, lo que mejorará los salarios y, por extensión, la recaudación por cuotas, y dejar fuera del presupuesto de la Seguridad Social aquellos gastos que no deben pagarse con el dinero de las cotizaciones (reducciones de cuotas, tarifas planas y gastos de funcionamiento de la Seguridad Social), que deben pasar a asumirse desde la imposición general, según ha precisado la ministra.Y para llegar a acuerdos sobre todo ello, ha insistido Valerio, la metodología a emplear será. De hecho, sobre el diálogo social, ha avanzado que antes de finalizar julio convocará la mesa de pensiones, que lleva sin reunirse "desde la primavera del año pasado".Valerio también ha señalado que, en el marco de la subcomisión del Congreso que estudia la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (RETA), uno de los temas que hay sobre la mesa es que los autónomos coticen"Una cuarta parte de los autónomos cotiza por encima de lo que debe, pero también hay casi tres cuartas partes que cotizan por debajo de sus ingresos", ha dicho Valerio, que ha indicado que por esta vía se pierden ingresos para el sistema y además los propios autónomos ven reducida la cuantía de sus futuras pensiones.