Sáenz de Santamaría se plantea vender al sede nacional del PP en Génova porque puede resultar "demasiado" edificio

En Cataluña "se practica el apartheid" y no existe el "apaciguamiento"

La operación diálogo

La exvicepresidenta del Gobierno y candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, cree que "España necesita y merece que una mujer sea presidenta del Gobierno" porque llevaría al país "de nuevo a la vanguardia" y pondría asuntos como la conciliación "en el centro del debate", tiene intención si llega a la presidencia del PP dede forma que "las cuotas no sean un problema" y combatir la corrupción con medidas como una "totalEn este contexto, ha reconocido que "muchísimos afiliados y compromisarios" le han planteado la posibilidad de vender la emblemática, por considerar que, algo sobre lo que ella va a reflexionar."Como me lo ha planteado mucho afiliado de base, hay que darle una vuelta porque esa gente también tiene mucha visión de futuro y de cómo puede ser nuestro partido en el futuro con generosidad, humildad y", ha señalado.Sáenz de Santamaría ha asegurado que ahora lo que toca en Cataluña es "firmeza" y llevar el Estado a esa comunidad autónoma. Según ha dicho,y "el apaciguamiento con esa gente no existe".Así se ha pronunciado tras la reunión que este martes mantuvieron en el Palacio de La Moncloa Sánchez y Torra , en la que iniciaron unaal coincidir en que hay margen para trabajar en lapese a la imposibilidad de un acercamiento respeto al derecho de autodeterminación. Ambos, que, acordaron poner en marcha la comisión bilateral Generalitat-Estado.En una entrevista en la cadena Cope, recogida por Europa Press, Sáenz de Santamaría ha afeado a la actual vicepresidenta socialista Carmen Calvo que esté "más pendiente" de la valoración que van a hacer los independentistasSegún ha dicho, cuando gobernó el PP lo primero que procuraron esEn este sentido, la exvicepresidenta ha dicho quees lo primero que debería haber hecho el Ejecutivo del PSOE,A su entender, a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poder vivir y hablar en libertad en Cataluña."Porque ale hayan regalado el sillón de la Moncloa,. Lo que toca es firmeza, lo que toca es la defensa del Estado y llevar al Estado y al Gobierno a Cataluña , y no sacarlo", ha enfatizado, para añadir: "el apaciguamiento con esa gente no existe porque en Cataluña practican el apartheid".Así, Sáenz de Santamaría ha recalcado que a los primeros que tiene que defender Sánchez no es a los independentistas sino a los catalanes que se sienten españoles, y les gustaría poderAl ser preguntada si hace autocrítica tras la operación diálogo que impulsó con el Gobierno catalán, Sáenz de Santamaría ha resaltado queel entonces vicepresidente de la Generalitat,, para hablar de las 46 peticiones que Carles Puigdemont había trasladado a Rajoy.Eso sí, ha dicho quey ya les dijo entonces que eso no se podía negociar porque "corresponde a todos los españoles". "Con quien más he dialogado en Cataluña y ésa es la gran diferencia con el señor Pedro Sánchez, es con los catalanes", ha enfatizado, para añadir que suha sido sobre todoque lo estaban "pasando mal" en esta comunidad.En este sentido, ha resaltado que el Gobierno de Mariano Rajoy "no ha cedido ni una sola competencia" al Gobierno de Puigdemont, "no ha retirado ningún recurso" ni ha "contaminado la política penitenciaria". A su entender, "a toro pasado" todos hacen críticas, peroy siempre va a defender la unidad de España.La candidata a presidir el PP ha señalado además que el otro aspirante, Pablo Casado, "confunde las sumas", porque no se puede dar por sentado que quienes simpatizaron con la candidatura devayan a darle a él su apoyo en el cónclave del 20 y 21 de julio. "A mí esto de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro un hueco, no me gusta", ha comentado.Santamaría ha incidido en que no se puede dar por sentado que los votos de Cospedal –""– se vayan a transferir a Casado, "otro perfil bastante diferente" y cuyo planteamiento político no tiene por qué "coincidir exactamente" con el de la ya ex candidata y el de quienes le dieron su apoyo en la primera vuelta. "Esto de jugar a dividir entre señoras para ver si encuentro hueco, no me gusta. Las señoras en este debate nos hemos comportado con una educación ejemplar, bastante más que algunos señores", ha dicho en este contexto. Para Sáenz de Santamaría, "lo importante" es que su lista resultó vencedora en "la mitad" de las circunscripciones, un total de 30, cuando Casado triunfó en 14. Aún así, afirma que "aún en los sitios donde uno puede pensar que tiene más afiliados no le tienen por qué coincidir con los compromisarios", que serán quienes tengan la última palabra en el cónclave.El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha contestado a Soraya Sáenz de Santamaría que "nadie es más que nadie por ser hombre ni por ser mujer" y que "nadie intenta dividir entre señoras por ser señoras ni por ser señores". "Nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores", ha sentenciado. En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, ha dicho: ", nos estamos equivocando a la hora de hablar de señoras y señores. No creo en las cuotas ni en la diferenciación por género. No voy a comprar el discurso de la izquierda de colectivizar la sociedad. Nadie es más que nadie por ser hombre o por ser mujer y nadie intenta dividir ni por ser señoras ni por ser señores, estamos equivocando el enfoque de lo que tiene que ser un partido que vota los principios liberales".