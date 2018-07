Torra avisa a Sánchez que Fiscalía, Abogacía o Tribunal de Cuentas están bajo su tutela y pueden incidir en el futuro de los presos

Publicada el 10/07/2018 a las 09:32 Actualizada el 10/07/2018 a las 11:50

No descarta adelanto electoral

El president de la Generalitat,, ha desvelado que durante la reunión que mantuvo el lunes en Moncloa con el presidente del Gobierno,, le reprochó haber recurrido al Tribunal Constitucional (TC) la moción a través de la que el Parlament se reafirmó en los objetivos políticos de la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015: "Empezamos mal presidente".En una entrevista este martes en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha desvelado que Sánchez le respondió que estaba "" y él le replicó que se reafirmaba en los objetivos políticos y que, si buscaban una solución política al conflicto entre Catalunya y el resto de España, no tenía sentido volver al TC.Preguntado por si Sánchez le transmitió su voluntad de retirar ese recurso, ha dicho que no llegaron ay que estará pendiente de los próximos pasos del Gobierno: "Yo no descarto nada. Se habló de muchas cosas, como retirar los recursos de las leyes sociales, derogar la ley mordaza, derogar todas las sentencias del franquismo, como la del presidente Companys. A ver cuándo pasa".Quim Torra ha anunciado que el jueves se celebrará una reunión en Madrid entre la vicepresidenta del Gobierno,y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Ha explicado que este es uno de los acuerdos que se agendó en la reunión que mantuvo el lunes en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.Torra ha aclarado que Sánchez no ofreció a Cataluñael resto de comunidades autónomas –un pacto fiscal–, pero sí ", y en esa comisión bilateral que dará el pistoletazo de salida al resto de reuniones entre ministros y consellers, como una entre la ministra de Políticas Territoriales, Meritxell Batet, y el conseller de Exteriores, Ernest Maragall.El president ha explicado que este lunes recordó a Pedro Sánchez que hay actores como la Abogacía del Estado, la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas que están bajo la "tutela del Gobierno" y pueden tener incidencia en la libertad de los presos. También transmitió a Pedro Sánchez que él "no tiene nada que perder" y que en su calendario no descarta un adelanto electoral de las catalanas.No obstante, ha señalado que no está dispuesto a negociar con unos presos que considera que deberían estar en libertad. En este punto, ha recordado a algunos actores con papel judicial que están bajo la tutela del Gobierno. "Está la abogacía del Estado, Fiscalía, Delegación del Gobierno, Tribunal de Cuentas... Hay muchos entes que tienen", ha sugerido Torra, quien ha dicho esperar a ver cuáles son los movimientos del Gobierno en las próximas semanas para determinar si su voluntad es de transformar la situación de forma real.Según ha precisado, Pedro Sánchez le transmitió que él no consideraba que en España hubiera presos políticos y Torra le planteó la diferencia entre los dirigentes encarcelados en España y los que se habían marchado al extranjero que estaban en libertad: "Él entendía la situación grave en la que nos movemos, pero dijo que una cosa es la vía judicial y que otra es la política con la que se puede hacer muchas cosas con la ola de represión vertida en Cataluña".El presidente de la Generalitat ha insistido en que no negociaronpero entiende que, si el Gobierno está dispuesto a dar respuesta política al conflicto entre Cataluña y el resto de España, dar esos pasos es "su responsabilidad" para ver si en el cambio de ciclo hay intención de ir "más allá de las palabras".Además del asunto de los presos, abordaron otras cuestiones de urgencia para Cataluña, de las que Torra dejó claro que debían dirimirse en comisiones bilaterales entre ministros y consejeros, y durante "el 90% de la reunión" hablaron del derecho a la autodeterminación."Le dije que ninguna solución es posible si no pasa por el derecho a la autodeterminación de los catalanes", ha incidido y ha subrayado que su determinación quedó patente cuando le explicó a Sánchez que tiene 55 años, que sus hijos son mayores y que "no tiene nada que perder". "Le expresé quién soy, qué pienso y qué estoy dispuesto a hacer", ha recalcado, y ha desvelado que le trasladó el calendario que tenía en mente, que pasa por la celebración de la Diada del 11 de septiembre, la celebración del primer aniversario del 1-O, y la celebración de las elecciones municipales, sin descartar una adelanto de las elecciones catalanas.Ha razonado que, si Sánchez quiere dar una solución política, a él no se le ocurre otra fórmula que los catalanes voten y, como valora positivamente el encuentro y la apertura del diálogo, ha dicho mantener la esperanza en que la votación se concrete "en los próximos meses". Según ha dicho, Sánchez le reconoció que la autodeterminación de Cataluña no es su vía, y que no podría dar apoyo a "". Cuando Torra le pregunto entonces por la solución que él proponía, el presidente del Gobierno le emplazó a reunirse más adelante para abordarlo.