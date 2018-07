Publicada el 10/07/2018 a las 12:59 Actualizada el 10/07/2018 a las 13:09

La víctimas del accidente de Angrois han criticado este martes en la comisión de investigación del accidente en el Congresopor responsables políticos sobre el accidente y han señalado que la comisión parlamentaria debe servir para establecer responsabilidades políticas, separando éstas del curso judicial de este caso en un juzgado en Santiago de Compostela.Las víctimas han protagonizado este martesde la comisión de investigación del accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013, que se cobró 80 vidas y dejó a 144 personas heridas. El presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, ha explicado que el accidente se produjo por una "concatenación de errores" entre "prisas y presiones" y como muestra ha señalado que se puso en marcha la línea sin el análisis de riesgo.Sin embargo, Domínguez ha puesto el acento en la falta de "", ya que entiende que los responsables políticos han engañado a la sociedad. En especial ha criticado que desde Fomento no se catalogara la línea como Alta Velocidad, se indicara que había sistemas de seguridad cuando se encontraban desconectados o que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) estuviera formado por las propias instituciones implicadas en el siniestro."Nadie ha colaborado, ni nadie ha dimitido. Esa es la responsabilidad política, en vez de asumirla luego les hemos tenido de presidenta del Congreso, de ministro de Justicia o de eurodiputado", ha señalado, en referencia a la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, al entonces secretario de Estado, que posteriormente ocupó el Ministerio de Justicia, o, exministro de Fomento socialista y actual eurodiputado.Según el presidente de la plataforma de víctimas, se hade la gestión del accidente y en respuesta al portavoz del PP en la comisión, Celso Delgado, ha señalado que las víctimas no confunden esta crítica con el transcurrir del caso en los tribunales. "Son más estas mentiras, estas ocultaciones", ha señalado sobre las reivindicaciones de las víctimas.El parlamentario conservador ha rechazado hacerle preguntas a Domínguez y ha hecho una intervención en la que ha pedido que el trabajo de la comisión debe ser "objetivo" yde "consenso y serio". "No queremos un trabajo trivial, no es un asunto fácil, es de gran complejidad", ha señalado Delgado.Ante esto, Domínguez ha tachado deel argumento del PP de aludir a la complejidad para no depurar responsabilidades. Y ha asegurado que el tema judicial se ha hecho más complejo por los cambios de jueces o de peritos, de los que ha responsabilizado al Estado.