Defensa autorizará 5.000 millones de gasto en armamento antes de que termine el año

La ministra de Defensa , Margarita Robles, confirmó este miércoles que su departamento va a autorizar unen armamento de aquí a final de año, tanto para afrontar "necesidades urgentes" de las Fuerzas Armadas como para promover la creación de empleo en zonas "del sur de España".En una entrevista en la cadena SER recogida por Europa Press, Robles confirmaba la información que previamente había avanzado el secretario de Estado de Defensa, Ángel Olivares, en la misma emisora: quey que conllevan un gasto cercano a los 5.000 millones de euros.En concreto, Olivares señaló la necesidad de "atender la, hay que modernizar los Chinook, que atender el incremento del techo de gasto del submarino S-80 y lanzar dos nuevos satélites de comunicaciones"."Hay otros programas de armamento que son muy importantes desde el punto de vista de la repercusión en la industria y tecnología española pero que no necesariamente tienen que aprobarse antes de final de año, como son las fragatas F110, el vehículo 8X8 o la modernización del Eurofighter", comentaba el secretario de Estado.Robles apuntó que "estos gastos hay que verlos en su contexto ya no solo en Defensa sino en la creación de empleo" porque "los programas que ha mencionado el secretario de Estadoimportantes en zonas como Cartagena y el sur de España" y por eso, "son necesarios desde esa perspectiva" de las Fuerzas Armadas "pero también desde creación de empleo para muchas zonas en crisis económica" para dar "un poco de oxígeno".En cuanto a la reunión de la OTAN que arranca este miércoles en Bruselas y las demandas del presidente de EEUU, Donald Trump, a los socios para que incrementen la financiación, Robles señaló que "la posición de España es muy clara":, dijo en relación al porcentaje del PIB que el líder estadounidense reclama a los Estados que aporten a Defensa.Según explicó, pese a no poder llegar a esa cota de inversión, "hay queen misiones internacionales en el marco de la OTAN" y de hecho, así se lo trasladó al embajador de EEUU en suelo español, con quien según ha explicado, mantuvo una reunión este martes en la que se abordó este asunto."Hablamos de relaciones bilaterales en Defensa y el embajador me reconocía que el trabajo conjunto que se está haciendo en muchas áreas, que ahí está Morón o Rota,", señaló Robles, para incidir en que, en su opinión, "tan o más importante es" tener a 3.000 efectivos en misiones de paz y seguridad por todo el mundo que destinar mayor porcentaje del PIB.