Defensa levanta la suspensión del militar de La Manada condenado por abusos sexuales

Publicada el 11/07/2018 a las 12:59 Actualizada el 11/07/2018 a las 14:46

Defensa asegura que no se le asignará destino

El Boletín Oficial de Defensa publicó este martes que el militar condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016 como parte de La Manada, ya no está suspendido de su cargo, por lo que se encuentra en servicio activo y en espera de que se le asigne destino a falta de sentencia firme sobre su caso. No obstante, desde el Ministerio de Defensa se ha asegurado que, aunque al soldado se le haya levantado la suspensión, no se le asignará ningún destino, informa Europa Press."Queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra ya la subdelegación de Defensa en Sevilla", recoge el Boletín Oficial de Defensa.Se trata de una resolución firmada el pasado 4 de julio por el General Director Accidental de Personal, Roberto Villanueva, en la que se informa de que el cese en "la situación de Suspensión de funciones" de Cabezuelo y su paso al servicio activo "surte efectos a partir del día 22 de junio", aunqueen el plazo de un mes a partir de este miércoles, el día después de su publicación en el BOD.En un comunicado emitido a última hora de la mañana, Defensa explicó que la vuelta de Cabezuelo al servicio activo de la que informó el martes el Boletín Oficial de este departamento,, ya que a falta de sentencia firme, el Reglamento impone un plazo máximo de 6 meses durante los que un militar puede estar suspendido en sus funciones."Desde el Ministerio de Defensa. No obstante, en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar no se le va a asignar destino", dice el departamento que dirige Margarita Robles en un comunicado.En concreto, se ciñe al artículo del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales. según el cual, "en el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el ministro de Defensa podrá acordar, por resolución motivada en la que, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento de dictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme".Por su parte, el guardia civilse encuentra en situación de "activo sin destino", por lo que cobra el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme, han explicado a Europa Press fuentes del Instituto Armado. Se trata de una situación administrativa similar al del militar Alfonso Jesús Cabezuelo. La Guardia Civil abrió a Antonio Manuel Guerrero, agente en práctica de 29 años, un expediente disciplinario después de que fuera detenido por participar en esta agresión grupal junto a un grupo de amigos. En base a ese expediente, según informaron desde el Instituto Armado, este miembro de La Manada fue suspendido de empleo.El Régimen Disciplinario de la Guardia Civil contempla seis tipo de situaciones administrativas: servicio activo; servicios especiales; excedencia; suspensión de empleo; suspensión de funciones y reserva. En el caso de Antonio Manuel, fue condenado también por robar el móvil de la joven tras la agresión sexual, tal y como reconoció en el juicio, por lo que se le ha atribuyó un delito leve de hurto, que supone una pena de dos meses de multa a 15 euros por día. El tribunal tiene también pendiente confirmar si lo mantiene en libertad, como al resto de miembros de 'La Manada', tras personarse en una oficina de la Policía en Sevilla de expedición del pasaporte.