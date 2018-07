El maquinista del Alvia: "Fue un accidente anunciado" en una línea "carente de medidas de seguridad"

Publicada el 11/07/2018 a las 18:39 Actualizada el 11/07/2018 a las 20:06

El interventor del tren de Angrois confirma su llamada al maquinista

, el maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en 2013 y que dejó 80 muertos, ha asegurado a través de un comunicado –el cual se ha leído en la comisión que investiga ese siniestro en el Congreso– que el de Angrois fue un "accidente anunciado" en una línea "carente de medidas de seguridad".Al inicio de la sesión, Garzón, visiblemente emocionado, ha pedido que fuera un miembro de la Mesa de la comisión quien diera lectura al comunicado. De esta forma ha tomado la palabra el secretario de la comisión, el diputado de En Marea,, que ha leído el texto, que ha comenzado con un recuerdo para las víctimas , a las que ha pedido perdón y reiterado su agradecimiento por el trato recibido.En el texto, Garzón ha lamentado que la grabación de su llamada a la central de Atocha tras el siniestro fuera filtrada parcialmente a los medios . "Solo pudo tenerla Adif y Fomento, se destacaron unas palabras mías que iba a 190 kilómetros cuando tenía que ir a 80", señala el comunicado, que indica que la grabación es más larga y en ella avisaba de la peligrosidad de la curva donde se siniestró el Alvia.También reconoce Garzón quecon el interventor del tren, tal y como marca la actuación de Renfe. "Estaba obligado, toda llamada debe ser atendida y no se nos ha formado para atender esas llamadas ni hay un análisis sobre el riesgo", explica.Ante las preguntas de los diputados, el maquinista del Alvia ha respondido sólo a cuestiones que no estén judicializadas, evitando contestar a cuestiones técnicas de la circulación y a detalles de su conducción.La decisión de la comisión de no reproducir públicamente la grabación de la conversación que el maquinista mantuvo con Atocha ha derivado en una bronca parlamentaria cuando el diputado de ERCha intentado sortear el veto reproduciendo el sonido, provocando protestas desde otros grupos.Francisco José Garzón pidió que los diputados escucharan íntegra aquella conversación, que en su día se dio a conocer parcialmente dejando ver que el maquinista reconocía ir a más velocidad de la permitida. Pero salvo ERC y Unidos Podemos-En Marea, los demás gruposalegando que debía haberse planteado con más tiempo y que se prefería evitar daños a las víctimas.Así lo adelantó el presidente de la comisión, el diputado independentista, al inicio de la sesión. Aunque admite que la conversación está disponible en Internet, ha justificado la decisión por estar abierto un proceso judicial.Pero nada más tomar la palabra, el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, ha reproducido la conversación con su móvil, provocandoAnte este pulso, el presidente de la comisión ha decidido cortar el turno y suspender unos minutos la sesión.En ese interregno, y según testigos, Guillaumes ha acusado a Rufián de montar "un circo" y de hacer daño a las víctimas. Ambos diputados independentistas ya habían chocado el día anterior por, e incluso habían trasladado su enfrentamiento a las redes sociales.Una vez se ha retomado la sesión, Rufián ha continuado con su turno de palabra y ha tenido que soportar críticas de otros portavoces como el de Ciudadanos,, que le ha acusado de montar el "numerito" para "salir en los medios a toda costa".En todo caso, la diputada de En Marea Alexandra Fernández ha optado por una táctica distinta de la de Rufián leyendo en su turno de palabra distintos fragmentos de la conversación, una maniobra que el presidente de la comisión ha respetado e incluso agradecido por respetar las normas y reglamentos de la comisión.El interventor del tren Alvia,, ha confirmado que llamó al maquinista con el teléfono corporativo en una acción que ha descrito como "habitual" y ha estimado que fue de una duración de 100 segundos. No obstante ha explicado que desconocía en que punto se encontraba y que el maquinistay era el maquinista el "jefe del tren".Según ha explicado Martín ante la comisión del Congreso, la llamada fue para saber en qué andén iba a parar el tren en Pontedeume, parada en la que se bajaba una familia. En todo momento ha catalogado esta llamada como "habitual". Ante las preguntas del diputado del PP, Celso Delgado, Martín ha señalado que el "jefe" era el maquinista y estaba en su mano no coger el teléfono o interrumpir la llamada. "", ha recalcado Delgado.Sobre las consecuencias de realizar estas llamadas, el interventor ha explicado que tenía "" e hizo la llamada desconociendo el punto en el que se encontraba el tren. "Estaría dentro de quien la recibe aceptarla o no aceptarla", ha señalado Martín, sugiriendo que el maquinista podría haberla rechazado."No teníamos cortapisa para hacer llamadas siempre que considerásemos oportuno", ha argumentado, reiterando que la hizo desde el teléfono corporativo y fue de carácter interno. Igualmente, Martín ha explicado que desconocía si la curva de Angrois era especialmente peligrosa. ", ni bien, ni mal", ha recalcado.