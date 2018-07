El Parlamento de Galicia urge al Estado la recuperación pública del Pazo de Meirás

Publicada el 11/07/2018 a las 17:00 Actualizada el 11/07/2018 a las 17:17

Todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Galicia han acordado este miércoles urgir a la Xunta a que proporcione la documentación necesaria e inste al Gobierno del Estado a que inicie las acciones legales para ladel Pazo de Meirás, con la voluntad expresa de que esto no suponga "un nuevo coste para el pueblo de Galicia", informa Europa Press.Elnació a raíz de tres proposiciones no de ley presentadas por los grupos de PPdeG, En Marea y BNG en este sentido y que, tras el diálogo entre las formaciones, han llevado a un único texto consensuado.En la proposición aprobada, el Parlamento reconoce el trabajo realizado "desde hace años" por historiadores, asociaciones de memoria histórica, Xunta pro Devolución do Pazo de Meirás y otras instituciones en la recuperación de esteDel mismo modo, insta a la Xunta a "remitir" el informe elaborado por la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura al Estado, "con la petición de que se realicen las acciones legales" necesarias para reintegrar el Pazo de Meirás "al ámbito de los bienes de dominio público de la Administración General del Estado", como propone este informe.A mayores, solicita que la Xunta se adhiera a esta acción legal en cuanto sea ejercida y expresa su "voluntad" de que la recuperación de este bien para el patrimonio público "no implique unpara el pueblo de Galicia".